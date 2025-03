Citroen batte Tesla, la rivoluzione delle auto elettriche in Italia

C’era un tempo in cui Tesla regnava incontrastata nelle classifiche delle auto elettriche più vendute. Il solito copione è quello che ci aspettiamo praticamente ogni mese, da anni: Model Y e Model 3 sul podio, tutti gli altri a rincorrere. Ma quanto a oggi? Le cose stanno cambiando. E in fretta. Un sorpasso significativo è quello realizzato da Citroen.

Non solo in Italia, ma in tutta Europa, il mercato delle elettriche si sta facendo più affollato e competitivo. I numeri parlano chiaro: Tesla non è più intoccabile, anzi, alcuni marchi le stanno soffiando il primato. Se il 2024 è stato un anno piuttosto statico per le vendite di auto elettriche, il 2025 si sta rivelando più movimentato. I numeri, ancora pochi per un dato complessivo, confermano un trend in crescita: a febbraio 2024, le immatricolazioni di elettriche in Italia erano 5.050. A febbraio 2025, però, siamo saliti a 6.980, con una quota di mercato che ha raggiunto il 5,0%.

I dati più interessanti non riguardano solo le quantità vendute, bensì i marchi che si stanno prendendo la scena. La vera sorpresa di questo inizio 2025, infatti, è l’exploit di alcuni marchi che fino a poco tempo fa non avrebbero mai impensierito Tesla. Basta dare un’occhiata alla Top 10 delle elettriche più vendute in Italia per capire che il mercato sta cambiando: BYD Dolphin, Leapmotor T03, Fiat 500e, Jeep Avenger EV, Renault 5 E-Tech, Hyundai INSTER. E le Tesla? Beh, resistono, ma non comandano più. La vera regina di febbraio 2025 è però la Citroen e-C3, con 664 unità vendute.

Se analizziamo i dati complessivi dei primi due mesi del 2025, il dominio di Tesla viene messo ancora più in discussione. La Dacia Spring è la più venduta in Italia con oltre 1.400 unità, seguita dalla Citroen e-C3, che supera sia la Model 3 che la Model Y. Cosa sta succedendo?

Il mercato delle auto elettriche è ormai ricco di alternative valide, spesso più economiche e accessibili. Non solo: Elon Musk è sempre al centro dell’attenzione, ma non sempre per le giuste ragioni. Le sue prese di posizione politiche e le sue dichiarazioni polarizzanti hanno raffreddato parte del pubblico.

Ma la battaglia resta aperta. Se c’è una cosa certa, è che il mercato delle auto elettriche è più vivo che mai, oltre che imprevedibile. Tesla non è destinata a scomparire, ma dovrà reinventarsi per mantenere la leadership. Lo spostamento verso un marchio francese, Citroen appunto, protagonista di un importante sorpasso, è elemento non trascurabile di riflessione.