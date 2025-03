Fiat Topolino e Gallo: una collaborazione esclusiva e colorata alla Milano Design Week

Fiat e Gallo hanno annunciato una collaborazione in occasione della Milano Design Week che riguarda la Fiat Topolino. Il quadriciclo elettrico della casa torinese è stato rivestito per l’occasione da Gallo con quattro livree esclusive. La prima di queste livree rappresenta una sorta di omaggio all righe multicolor che hanno reso questo marchio incofondibile. Le altre tre livree invece si ispirano ad altrettanti classici del marchio: le eleganti righe bicolore, la vivacità dei pois e un’iconica fantasia geometrica. Queste tre saranno svelate in occasione della Milano Design week dall’8 al 13 aprile.

Fiat Topolino vestita da Gallo con quattro inedite livree per la Milano Design Week

La Fiat Topolino Gallo è un’icona su quattro ruote che unisce libertà, creatività e sostenibilità. Proprio come un accessorio firmato Gallo, il quadriciclo elettrico della casa italiana di Stellantis aggiunge colore ed eleganza alla mobilità urbana, trasformando ogni viaggio in un’esperienza unica. Pensata per i giovani dai 14 anni in su, la Fiat Topolino rappresenta un’opzione accessibile e green per muoversi in città. Durante la Design Week, quattro esemplari del modello di Fiat attraverseranno la città di Milano come un manifesto visivo di stile e innovazione. Inoltre, chiunque potrà provarla con test drive dedicati, portando sulle strade milanesi un’esplosione di energia sostenibile e design ricercato.

L’esplosione di colori della Fiat Topolino Gallo continuerà anche nella vetrina e negli interni dello store Gallo di Via Durini, trasformandolo in un tributo al movimento, alla creatività e all’energia. Per celebrare la collaborazione, Gallo ha annunciato il lancio di una speciale edizione limitata di calze in cotone, con la Topolino multicolor come protagonista. Disponibili dall’8 aprile 2025 nelle boutique Gallo di Milano, nei corner selezionati e online, saranno un must-have per gli amanti del design che visiteranno la città durante la Design Week. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa collaborazione.