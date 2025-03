Ferrari salverà Maserati? Aumentano le voci a favore di un polo del lusso

Maserati vive un momento difficile con un crollo delle immatricolazioni nel 2024 e Stellantis che ha deciso di rinunciare ad un grosso investimento che sarebbe servito a lanciare sul mercato la versione elettrica della MC20. In tanti si interrogano sul futuro della casa automobilistica del Tridente con Stellantis che per il momento tace. Aumentano coloro che vedrebbero in maniera positiva l’intervento di Ferrari per salvaguardare il brand di lusso di Modena e rilanciarlo come si deve.

Aumentano coloro che vedono nella Ferrari la vera ancora di salvezza per Maserati che aspetta ancora un vero rilancio

Nel suo recente intervento in Parlamento John Elkann ha nominato il marchio solo una volta dicendo che il CEO Santo Ficili sta lavorando al rilancio del brand e che questo rimane indissolubilmente legato all’Italia ed in particolare a Modena e alla Motor Valley. Elkann però è rimasto abbastanza vago sul futuro di Maserati e questo preoccupa non poco dipendenti, sindacati e semplici appassionati del marchio che sperano in un rilancio nel breve e medio termine. Nel frattempo aumentano coloro che vedrebbero di buon occhio un intervento di Ferrari che potrebbe creare una sorta di polo del lusso.

Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, sottolinea: “Ci aspettavamo soluzioni concrete per il rilancio di Maserati. Una possibile risposta sarebbe la creazione di un polo del lusso Ferrari-Maserati, che potrebbe valorizzare le caratteristiche distintive di entrambe le aziende e garantire la protezione dei posti di lavoro, preservando così un settore cruciale per l’economia. Ferrari dispone delle competenze e delle risorse necessarie per risollevare il brand e costruire un futuro migliore per le comunità, a partire da Modena, dove i lavoratori stanno vivendo condizioni difficili e ingiustificabili”.

Anche Roberto Rinaldi, coordinatore della Uil per Modena e Reggio Emilia, suggerisce che la soluzione migliore per Maserati sarebbe una partnership con Ferrari. “L’idea – ha spiegato al Resto del Carlino – è di coinvolgere Ferrari in un progetto di rilancio, creando un polo del lusso automobilistico. Ferrari, già leader globale nel settore delle auto di lusso, potrebbe dare nuova vitalità a Maserati, consentendole di ritornare competitiva senza compromettere la sua identità”.

Ricordiamo che a luglio le voci sul possibile passaggio di Maserati da Stellantis a Ferrari erano state smentite. Chissà che nel frattempo dato il crollo delle vendite e gli incentivi mancati di Stellantis le cose non siano cambiate.