Ferrari 365 GT4 BB: all’asta quella appartenuta a Eric Clapton

Una splendida Ferrari 365 GT4 BB del 1975 sarà battuta all’asta dagli specialisti di Bonhams Cars, nella sessione di vendita di Goodwood, in programma nella giornata di domenica 13 aprile 2025. L’auto in catalogo è quella con telaio numero 18157. Si tratta di una ghiotta opportunità, per i collezionisti di tutto il mondo, desiderosi di aggiungere una “rossa” di grande nobiltà al loro garage. A rendere più speciale il lotto ci pensa il fatto che il primo owner di questo esemplare fu nientemeno che Eric Clapton.

Le stime della vigilia ballano da 210 mila a 330 mila euro, ma in casi del genere molto è rimesso al fuoco della sfida acceso dai contendenti. Non si possono escludere cifre di aggiudicazione più alte, per il prestigio dell’acquirente iniziale, che tenne l’auto per pochi mesi. Da quasi mezzo secolo, questa Ferrari 365 GT4 BB appartiene alla stessa persona, cui va il merito di averla custodita con grande amore.

Apparsa sulla copertina dell’album Slowhand di Eric Clapton, la “rossa” in esame ha percorso appena 14.900 miglia da nuova. I numeri di telaio, motore e cambio sono corrispondenti. In tempi recenti è stata sostituita la cinghia di distribuzione. Poi una lunga sosta in garage, che richiede prudenza prima di tornare ad usarla. Un adeguato collaudo, fatto da un meccanico, si impone.

La supercar messa all’asta da Bonhams Cars appartiene a una serie di soli 58 esemplari con guida a destra. Svelata al Salone di Torino del 1971, nella forma di prototipo, la Ferrari 365 GT4 BB fece il suo debutto produttivo qualche tempo dopo. Al momento dell’introduzione in listino, era una delle auto più veloci ed esclusive al mondo. In totale ne furono costruite 367 unità. Questa è stata la prima Berlinetta Boxer del “cavallino rampante“. Fu anche la prima vettura stradale V12 della casa di Maranello col motore disposto alle spalle dell’abitacolo.

Foto Bonhams Cars

Sublimi le forme tracciate da Leonardo Fioravanti per Pininfarina. Con essa, il marchio emiliano fu proiettato stilisticamente in un’altra dimensione. Rispetto alla 365 GTB/4 Daytona, di cui prese il posto (dopo un periodo iniziale di affiancamento), la nuova nata si offriva con proporzioni e architetture completamente diverse. Cuore pulsante del modello era un motore a 12 cilindri da 4.4 litri di cilindrata, con angolo di 180 gradi fra le bancate, in grado di sviluppare una potenza massima di 380 cavalli. La punta velocistica si spingeva oltre la soglia dei 300 km/h.

Fra gli elementi distintivi del modello possono essere citati i 6 gruppi ottici posteriori e gli altrettanti terminali di scarico: soluzioni non riprese dalla successiva 512 BB. Ancora oggi la Ferrari 365 GT4 BB resta una delle “rosse” più desiderabili e ricercate. L’esemplare ora messo all’asta fu ordinato dall’importatore britannico Maranello Concessionaires, con carrozzeria in Argento Auteuil e rivestimenti interni in pelle nera. Il primo proprietario fu il già citato Eric Clapton. Dopo un incidente, a poco tempo dallo shopping iniziale, passò di mano. L’attuale proprietario, che la detiene da circa 50 anni, fece effettuare le riparazioni e la ridipinse in rosso, nella veste grafica in cui la si può ammirare oggi.

Ricordiamo che Eric Clapton è un grande appassionato di Ferrari. Nel suo garage da sogno si sono alternate tantissime “rosse”. C’è pure un esemplare unico, ispirato alla 512 BB, battezzato SP12 EC. Il noto chitarrista e cantautore britannico ha avuto un ricco assortimento di modelli negli anni, dalla Dino 206 GT alla 612 Scaglietti, dalla 250 GT Lusso alla F40, dalla 512 BB alla 599 GTB Fiorano F1, per finire alla Enzo e a diverse altre. Beato lui!

Foto Bonhams Cars Foto Bonhams Cars Foto Bonhams Cars Foto Bonhams Cars

Fonte | Bonhams Cars