La Ferrari 599 GTB ex Eric Clapton è all’asta

La Ferrari 599 GTB Fiorano del 2007 appartenuta ad Eric Clapton torna sul mercato ed è in vendita all’asta, da Collecting Cars. Il termine ultimo per le offerte è fissato per lunedì sera. Al momento in cui scriviamo siamo a quota 70 mila sterline. L’auto, nonostante gli oltre 15 anni di attività, segna una percorrenza molto bassa: 25490 miglia, pari a circa 41000 chilometri.

Rifinita in un’elegante tonalità di Nero Daytona, sfoggia interni rivestiti in pelle Castoro Light Brown, con parte superiore della plancia nera a contrasto e inserti in fibra di carbonio. Particolarmente sportivi i cerchi in lega a razze multiple “Monolithic” da 20 pollici, rifiniti in gloss-black, che incorniciano le pinze gialle, in esercizio su dei dischi freno in carboceramica.

Sotto il cofano anteriore pulsa un motore V12 da 6.0 litri di cilindrata, con 620 cavalli all’attivo, espressi a 7600 giri al minuto. Questa energia viene scaricata sulle ruote posteriori tramite un cambio elettroattuato F1 a 6 rapporti, con paddle dietro il volante. L’esemplare in vendita, come recita l’annuncio, ha una solida e certificata storia di manutenzione, eseguita da concessionari e specialisti del marchio. Il più recente servizio, da 10 mila sterline, è stato eseguito da Bob Houghton. Molto ricca la dotazione.

Sulla carrozzeria è stata applicata una pellicola protettiva completa, dopo una lucidatura professionale. Alcune piccole scheggiature sono presenti sul corpo e sulla calotta dello specchietto retrovisore destro. Qualche lieve segno di usura si segnala anche all’interno, ma niente di grave. Ovviamente, in casi del genere, chi fosse interessato all’acquisto, dovrà fare gli approfondimenti del caso sullo stato del mezzo, prima di formulare le offerte.

Ferrari 599 GTB: una GT coi fiocchi

Ricordiamo che la Ferrari 599 GTB Fiorano è stata l’unica Gran Turismo Berlinetta dell’era moderna ad avere i buoi davanti al carro, come sulle 275 GTB e 365 GTB/4 Daytona dei tempi romantici. Il suo livello prestazionale è di ottimo livello, anche in relazione agli standard attuali. Sublime il sound del sistema propulsivo, che suona come uno Stradivari. Erede delle 550 Maranello e 575M Maranello, questa sportiva fu presentata al Salone di Ginevra del 2006. Il suo propulsore deriva da quello della Enzo, solo parzialmente addomesticato.

Portentosa la spinta impressa al veicolo, il cui peso è di 1690 chilogrammi. Ne deriva un quadro prestazionale che ancora oggi lascia a bocca aperta: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.7 secondi, da 0 a 200 km/h in 11.0 secondi, velocità massima superiore ai 330 km/h. Eccellenti le doti dinamiche dell’auto, grazie all’ottimo bilanciamento, alla qualità dello sterzo e alle sospensioni a controllo magnetoreologico, che aiutano a rispondere in tempo reale alle sollecitazioni, per adattare l’assetto, in modo rapidissimo, ad ogni situazione operativa. Dopo di lei è stato il turno della F12berlinetta.

Cresce, intanto, l’attesa per la vendita di questa Ferrari 599 GTB Fiorano, comprata nuova da Eric Clapton, grande appassionato delle opere del “cavallino rampante”. Tantissime le “rosse” che negli anni hanno trovato spazio nel suo garage. L’amore sbocciò con la 512 BB, ma il leggendario chitarrista e cantautore d’oltremanica ha posseduto, fra le altre, anche la Dino 206 GT, la 612 Scaglietti, la F40, la 250 GT Lusso, la Enzo e la SP12 EC, una one-off by Pininfarina, confezionata su misura per lui, partendo dalla 458 Italia, che ha fatto da donatrice di organi.

Fonte | Collecting Cars