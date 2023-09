Ruote nella Storia: Varese si illumina di storia e motori

Domani, domenica 24 settembre, Varese e la sua affascinante provincia si preparano ad ospitare una nuova edizione di Ruote nella Storia. Un evento che non è solo un viaggio attraverso il patrimonio automobilistico, ma anche un’immersione nei tesori paesaggistici e culturali del territorio varesino.

Questo appuntamento, giunto alla sua seconda edizione sotto la guida dell’Automobile Club Varese, è il risultato della sinergia tra ACI Storico e Automobile Club d’Italia.

Ruote nella Storia: domani è atteso l’appuntamento varesino

La guida del progetto è stata curata da Giuseppe Redaelli, presidente dell’Automobile Club Varese, con il contributo fondamentale di Francesco Munno. L’obiettivo è chiaro: valorizzare la storia motoristica in tandem con le eccellenze del patrimonio varesino.

L’anno scorso, l’iniziativa ha ricevuto un caloroso riscontro e quest’anno non si preannuncia da meno con una settantina di equipaggi pronti a far rivivere le strade varesine con auto storiche che risalgono fino al 2003.

Ma quali sono le tappe di questo viaggio? La partenza avrà luogo ai Giardini Estensi, passando per il centro storico di Besozzo – dove Garibaldi ha lasciato il suo segno – per poi raggiungere la Rocca d’Angera. Il percorso attraverserà panorami mozzafiato lungo la sponda varesina del Lago Maggiore, il Parco del Campo dei Fiori e culminerà con una visita alla Fondazione Morandini.

E le auto? Verranno esposti modelli iconici come l’Aston Martin International del 1929, la Ferrari 208 GTS del 1981 e la Maserati Biturbo SL del 1987, per citarne solo alcuni. Queste vetture non sono solo mezzi di trasporto, ma testimoni del progresso tecnologico e dell’evoluzione dell’ingegneria motoristica.

Leggi anche: Ruote nella Storia rivive nelle meraviglie del VCO

Il culmine dell’evento sarà nei Giardini Estensi e nella via pedonale di Via del Cairo, dove sarà possibile ammirare da vicino queste meraviglie meccaniche e partecipare alla premiazione.

Ruote nella Storia 2023 non è una competizione, ma un’opportunità per gli appassionati di auto storiche di condividere una giornata all’insegna della cultura, della storia e della passione per i motori. Un ringraziamento speciale va al Comune di Varese, al Comune di Besozzo, al 1° Club Nazionale Fiat 600 di Besozzo e al Lions Club “Luvinate Campo dei Fiori” per il loro supporto nell’organizzazione dell’evento.