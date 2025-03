Abarth 600e sarà la principale attrazione dell’Oeiras Ecorally Portogallo 2025 

Abarth 600e, il modello di serie più potente di sempre del marchio dello Scorpione, sarà protagonista dell’edizione 2025 dell’Oeiras Ecorally Portugal, in associazione con il progetto di formazione sulla mobilità elettrica “Viver Elétrico”.

Sarà anche l’occasione per vedere da vicino la straordinaria Abarth 600e

Al volante della nuova hot hatch 100% elettrica da 280 cavalli di Abarth ci sarà l’ambasciatore del progetto e fondatore di World Shopper, Ricardo Oliveira, navigato da José Familiar, punto di riferimento nei rally di regolarità.

“Il team ‘Viver Elétrico’ ha dimostrato che le auto elettriche offrono anche piacere di guida. L’Abarth 600e si distingue come una delle auto sportive elettriche più vicine alle sensazioni dei modelli a combustione, essendo un’eccellente ambasciatrice della combinazione di prestazioni, facilità d’uso e sostenibilità ”, ha affermato Ricardo Oliveira.

L’evento, parte integrante della Coppa FIA Ecorally, collegherà Termas de Monfortinho a Oeiras e offrirà ai partecipanti un’esperienza che unisce spirito competitivo e sostenibilità ambientale. Come già accaduto in altre edizioni, Ricardo Oliveira sarà disponibile nelle diverse tappe della gara per dialogare con appassionati, curiosi e critici sul mondo della mobilità elettrica. Sarà anche l’occasione per vedere da vicino la straordinaria Abarth 600e, la cui edizione limitata Scorpionissima – 1.949 esemplari, in omaggio all’anno di fondazione del marchio – è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi.

L’idoneità della nuova Abarth 600e alla partecipazione ad eventi sportivi è chiaramente evidente non solo nel suo aspetto ispirato alle corse , profondamente radicato nella tradizione del marchio, ma anche nell’adozione di numerosi elementi provenienti dal mondo delle competizioni. Tra gli esempi figurano l’esclusivo motore elettrico testato sul banco di prova della Formula E, il differenziale autobloccante meccanico Torsen di JTEKT, i freni sportivi Alcon a quattro pistoncini con dischi da 380 millimetri di diametro, gli pneumatici Michelin Pilot Sport EV, una messa a punto specifica del telaio con ammortizzatori più rigidi e barra antirollio e, all’interno, i sedili sportivi Sabelt.

“Abarth 600e è l’esempio perfetto di come sia possibile combinare prestazioni di alto livello e sensazioni insite nella guida sportiva con responsabilità ambientale e sostenibilità. Il nostro modello di serie più potente di sempre, 100% elettrico, è una fusione perfetta tra l’eredità di Abarth e lo spirito innovativo che ha sempre guidato il marchio. È il partecipante perfetto per un evento sportivo come l’Oeiras Ecorally Portogallo e l’ambasciatore ideale per il team del progetto “Viver Elétrico” per condividere la sua esperienza e visione sul futuro della mobilità “, ha commentato Luís Domingues, Abarth Marketing Director.