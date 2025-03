Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: con motore V6 sarà una vera bomba

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà la futura top di gamma della nuova generazione del celebre modello che farà il suo debutto nel corso del 2026. Di questa auto di recente abbiamo saputo dallo stesso numero uno del Biscione Santo Ficili che non sarà una vera e propria sedan ma avrà uno stile più fastback che per certi versi avvicinerà il modello ad uno stile da crossover pur rimamendo ben distinta dalla nuova Alfa Romeo Stelvio che invece sarà un vero e proprio SUV.

Prestazioni impressionanti per la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che forse manterrà il motore V6?

Di recente abbiamo anche saputo per bocca del responsabile Marketing e Communication global di Alfa Romeo Cristiano Fiorio che l’utilizzo di un motore V6 2,9 litri non è da escludere per i prossimi anni. Queste dichiarazioni dunque sembrano smentire le parole del precedente CEO del Biscione Imparato che negli scorsi anni aveva annunciato che la nuova Giulia sarebbe stata solo elettrica al 100 per cento e inoltre fa pensare anche che le versioni termiche del modello possano essere anche più di una come invece si pensava fino a poche settimane fa.

Se davvero ciò fosse confermato senza dubbio la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarebbe ancora più interessante e probabilmente diverrebbe la beniamina di tutti gli alfisti che temevano di rimanere orfani del motore V6 2,9 litri che ha caratterizzato le precedenti generazioni di Giulia e Stelvio. Ovviamente ammesso che davvero ritroveremo questo motore nella gamma della nuova Giulia quasi certamente si tratterà di una versione elettrificata. Inoltre sicuramente il motore sarà aggiornato per essere maggiormente rispettoso delle normative sulle emissioni.

Ad ogni modo, la sua probabile sopravvivenza nella gamma di Alfa Romeo e la possibilità che trovi spazio nella versione top di gamma nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio fa sognare i numerosi fal del Biscione che già pregustano una vettura dalle prestazioni impressionanti. Ricordiamo che originariamente era previsto che la versione top di gamma del modello avrebbe avuto oltre 1.000 cavalli di potenza ma che sarebbe stata solo ed esclusivamente elettrica.