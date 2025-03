Ferrari Purosangue con kit widebody Novitec Esteso: tuning misurato

Novitec torna all’opera sulla Ferrari Purosangue, con una nuova interpretazione widebody, frutto del kit “Esteso”. Anche se cambia in modo radicale lo stile dei passaruota, che aggiungono ora 6 centimetri di larghezza al modello, possiamo valutare il lavoro estetico, nel suo complesso, come un soft tuning. Questo, almeno, rispetto ad altre elaborazioni sul tema, fatte da marchi diversi.

Anche se il SUV emiliano, per il suo disallineamento dalla tradizione, patisce meno di altre auto del “cavallino rampante” interventi del genere, restano comunque le note della blasfemia. Tutte le opere nate nel tempio di Maranello meritano infatti un rispetto sacrale, nessuna esclusa.

La Ferrari Purosangue, nella versione widebody Novitec Esteso, ottimizza ulteriormente l’efficienza aerodinamica della “rossa” di partenza. Questo, almeno, narra la scheda descrittiva del prodotto fatta dall’azienda tedesca autrice del tuning. L’obiettivo degli interventi è stato quello di conferire un look più muscolare, per rendere la vettura ancora più esclusiva. Superfluo dire che preferisco l’allestimento standard, a mio avviso più elegante.

Rispetto ad altri tuner, però, Novitec c’è andato col bisturi, non con l’accetta, accontentando così anche i cultori del buon gusto. Si vede che il target non è rappresentato da chi vuol porsi in modo brutale al centro della scena, accettando ogni cosa che possa attirare gli sguardi, pur se priva di ogni minima connessione col tema della classe.

I componenti su misura sviluppati per la carrozzeria di questa Ferrari Purosangue possono essere ordinati in fibra di carbonio con struttura a vista e finiture superficiali ad alto indice di lucentezza o in plastica PUR-Rim, che può essere verniciata nel colore del veicolo o in un colore a contrasto. La migliore soluzione, ovviamente, è la prima, sia come qualità sia come innesto estetico. Cambia anche lo stile dei cerchi, da 22 e 23 pollici, sviluppati su misura in collaborazione con il produttore americano Vossen. Tre le opzioni offerte alla scelta della clientela.

Ferrari Purosangue con kit Novitec Esteso: più potenza

Foto Novitec

Come dicevamo, la larghezza del modello è aumentata di 6 centimetri ed anche le carreggiate sono diventate più ampie. I pannelli sottoporta Novitec conferiscono alla Ferrari Purosangue una posizione visiva più bassa e creano una transizione migliore coi passaruota più larghi. In ossequio alla tradizione, il pacchetto Esteso, essendo un kit completo di tuning, non poteva limitarsi alla parte esterna.

Non stupisce, quindi, che l‘abitacolo abbia subito dei cambiamenti di una certa consistenza. In pratica gli interni, nel prodotto di cui ci stiamo occupando, possono essere realizzati in ogni colore desiderato. Varie le configurazioni stilistiche disponibili.

Sul fronte meccanico, alla scelta della clientela vengono offerti diversi impianti di scarico ad alte prestazioni, che aggiungono fino a 30 cavalli in più al motore aspirato da 6.5 litri dello Sport Utility Vehicle di Maranello, permettendogli di raggiungere in tal modo i 755 cavalli di potenza massima. La qualità del lavoro, anche in questo caso, promette di essere all’altezza delle aspettative.

Per rendere la vista frontale ancora più aggressiva, il cofano anteriore della Ferrari Purosangue può essere implementato con elementi in compositi, plasmati in fibra di carbonio a vista. In alternativa, è disponibile anche un cofano completamente nuovo realizzato in questo materiale. Per migliorare l’handling, è stato abbassato il baricentro, riducendo di circa 25 millimetri l’altezza da terra della “rossa”, grazie a molle sportive personalizzate. Che ne pensate? Sarebbe interessante conoscere la vostra opinione.