Lancia Ypsilon festeggia 40 anni

La Lancia Ypsilon, con i suoi quarant’anni di storia, ha saputo preservare la sua identità unica, adattandosi al contesto senza mai tradire il suo stile inconfondibile. Un’auto che ha segnato epoche, diventando simbolo di innovazione e raffinatezza, con oltre tre milioni di esemplari venduti in cinque generazioni e 36 edizioni speciali. Oggi, la nuova Ypsilon segna l’inizio di una nuova era per il marchio, con un avanzamento stilistico e tecnologico che proietta Lancia nel futuro della mobilità sostenibile e connessa.

La Lancia Ypsilon, in quarant’anni di storia, ha saputo mantenere intatta la sua essenza, restando fedele al suo stile unico e anticipando i cambiamenti. Icona del design, è diventata simbolo di un marchio forte e distintivo, conquistando oltre tre milioni di automobilisti attraverso cinque generazioni e 36 serie speciali. Oggi, la nuova Ypsilon segna l’inizio di un’era rivoluzionaria per il marchio, con un salto stilistico e tecnologico che apre la strada alla mobilità sostenibile, innovativa e connessa del futuro.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, afferma: “ Dopo quarant’anni di successi, evoluzioni stilistiche e innovazioni tecnologiche, la Ypsilon è diventata molto più di una semplice auto. È un simbolo di eleganza e personalità che oggi, con la Nuova Ypsilon, entra in nuovi territori per soddisfare la crescente domanda di sostenibilità e connettività. Lo scorso luglio, la produzione si è fermata sulla quarta generazione, segnando sia la fine di un’era importante per il marchio sia l’apertura di una nuova fase per Lancia con il debutto della Nuova Ypsilon. Questa decisione coraggiosa ma necessaria rientra nel piano di Lancia di rafforzare il portafoglio premium di Stellantis in Europa insieme ai marchi Alfa Romeo e DS Automobiles.”

Le forme sinuose della Nuova Lancia Ypsilon si ispirano ai modelli che hanno fatto la storia del brand, come i fanali posteriori rotondi, chiaro riferimento alla Lancia Stratos, e l’iconico “calice” sul frontale, ora rivisitato in tre fasci di luce LED. Senza contare che la Nuova Lancia Ypsilon è la prima vettura di serie Stellantis dotata del sistema SALA, l’interfaccia virtuale intelligente che assicura un’esperienza di guida confortevole in linea con la tecnologia effortless di Lancia. Inoltre, la nuova creatura del marchio italiano è anche best-in-class nel segmento B delle hatchback premium, grazie alle specifiche più complete della sua categoria: un ampio display da 10,25”, il miglior sistema di assistenza al parcheggio di serie e il più grande sistema di illuminazione esterna in termini di tecnologia ed estensione. È anche l’unico modello del segmento dotato di Guida Autonoma di Livello 2 di serie sulla versione Cassina.

La gamma è composta da tre versioni per tre diverse tipologie di clienti: l’elegante Nuova Lancia Ypsilon, dedicata ai clienti più giovani; la Nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più completa e con le specifiche più elevate; la Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, per chi vuole sentirsi a casa in auto. Ogni allestimento della Nuova Lancia Ypsilon richiama il concetto elegante ma sostenibile di sentirsi a casa, in perfetto stile Lancia, che culmina nell’esclusiva Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, sintesi di design, comfort e benessere. Ogni versione della gamma è disponibile in configurazione elettrica e ibrida, rendendo il modello leader del segmento in termini di versatilità, efficienza e rispetto per l’ambiente.

In particolare, la versione ibrida è spinta da un motore ibrido di ultima generazione, con motore 1.2 litri da 100 CV (74 kW) e tecnologia 3 cilindri 48V, che coniuga la massima efficienza con la massima affidabilità. La versione 100% elettrica, invece, incarna la visione del brand in termini di autonomia, tempi di ricarica ed efficienza per prestazioni al top del segmento. Il modello è equipaggiato con un propulsore da 156 CV/115 kW e una batteria da 51 kWh, per garantire un’autonomia fino a 403 km (ciclo combinato WLTP) e una ricarica rapida in 24 minuti (dal 20% all’80%) o sufficiente per 100 km in 10 minuti.

La Nuova Lancia Ypsilon è inoltre una vettura agile e dinamica, capace di mantenere una notevole aderenza e stabilità su strada e al tempo stesso dotata di grande comfort, garantendo un livello di assoluta premiumness. Infine, vale la pena ricordare che il lancio della Nuova Ypsilon ha coinciso con il restyling di 160 Casa Lancia in Italia, gli showroom esclusivi caratterizzati dalla nuova corporate identity del brand, a cui seguirà una rete di 70 nuovi showroom in 70 città europee entro il 2025. I primi mercati coinvolti sono Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi, mentre la Germania accoglierà quest’anno i suoi primi showroom Lancia e la rete di assistenza dedicata.

Ma la Ypsilon non è solo simbolo di eleganza e tecnologia: è anche performance. La Nuova Ypsilon ha infatti dato vita a versioni straordinarie: l’audace Ypsilon Rally 4 HF, che segna il ritorno di Lancia nel mondo dei rally, e la Ypsilon HF da 280 CV, la versione stradale ad alte prestazioni che debutterà sul mercato a metà anno. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5,7 secondi, la Ypsilon HF coniuga prestazioni superiori con un design ispirato alle vetture più radicali del passato Lancia, tra cui sospensioni ribassate e carreggiate allargate. Nel frattempo, si è parlato molto della nuova Ypsilon Rally 4 HF, che in soli tre mesi ha già ricevuto 80 preordini in Europa.

Sarà la protagonista del Trofeo Lancia, che si disputerà nell’ambito del Campionato Italiano Rally Assoluto (CIAR) con sei gare in cinque date. Con il suo incredibile montepremi di 360.000 €, il Trofeo Lancia si è affermato come una delle gare più remunerative sulla scena nazionale e offre ai piloti la possibilità di aggiudicarsi un posto nel team ufficiale Lancia Corse HF nella prossima stagione FIA ​​ERC (se il vincitore è un Under 35).

Nello specifico, la nuova Ypsilon Rally 4 HF è equipaggiata con un motore 1.2 Turbo da 212 CV, cambio SADEV a 5 marce, ammortizzatori Ohlin regolabili, sedili, cinture e volanti marchiati Sparco e pneumatici ad alte prestazioni della gamma Michelin Pilot Sport. In particolare, i modelli Ypsilon Rally 4 HF e Ypsilon HF da 280 CV sono stati messi a punto da Miki Biasion, una vera leggenda del motorsport, che ha stretto un legame indissolubile con Lancia negli anni ’80 e ’90, diventando il pilota italiano più vincente della storia. Dietro l’iconica Delta del team Martini Racing, Biasion vinse i Campionati del mondo del 1988 e del 1989, aiutando la Lancia a diventare il marchio più vincente di sempre con dieci Campionati del mondo costruttori, tre Campionati del mondo costruttori ed endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Fin dalla sua prima apparizione nel 1985 con la Y10, la compatta Lancia ha fissato nuovi standard in termini di eleganza e innovazione. La sua personalità anticonformista e la sua versatilità l’hanno resa un veicolo capace di evolversi con i tempi e di conquistare generazioni di guidatori. La Y10 ha stupito tutti con la sua forma a cuneo, i grandi finestrini e, qualunque fosse il colore principale della carrozzeria, il portellone posteriore nero, un look che ha definito un’epoca. Nel tempo, il modello si è evoluto con la Lancia Y del 1995, che ha introdotto il concetto di city car premium e ha caratterizzato l’innovativo e famoso programma di personalizzazione del colore “Kaleidos”, che ha consentito ai clienti di scegliere tra 100 tonalità diverse.

La sua erede, la Lancia Ypsilon del 2003, ha portato la raffinatezza a un livello completamente nuovo con interni più spaziosi, materiali di qualità superiore e una gamma di motori efficienti. Lo stesso è accaduto nel 2011 quando il testimone è passato alla quarta generazione, che ha continuato ad affascinare con il suo stile sofisticato e la sua classe non convenzionale, ma è cresciuta in dimensioni e si è fatta più attraente per un pubblico più vasto. Infatti, per la prima volta, la Ypsilon è stata presentata in una versione a 5 porte per offrire maggiore comfort agli amanti del fascino e dello stile unico di Lancia. È interessante notare che una delle caratteristiche che ha contraddistinto la Ypsilon negli anni è il suo legame indissolubile con il mondo della moda. Ha incluso 36 edizioni speciali nel corso della sua storia: dalla Y10 Fila del 1986 alla Ypsilon Alberta Ferretti del 2022 e alle collaborazioni con marchi iconici come Missoni, Momo Design ed Elle.

Queste edizioni esclusive, alcune in serie limitata, hanno trasformato la city car alla moda in un prodotto di tendenza. Inoltre, fin dal lancio della prima generazione, la Ypsilon ha creato un rapporto speciale con le donne, diventando l’auto perfetta per sfrecciare in città e andare oltre il semplice concetto di mobilità. Infine, il successo del modello è dovuto anche a una strategia di comunicazione sempre originale e accattivante: si pensi, ad esempio, alla campagna “right car for beautiful people” della Y10 o allo spot della Y10 4WD con protagonista un robot donna in una città futuristica.

La strategia di comunicazione non convenzionale di Lancia per la Ypsilon ha rafforzato negli anni la sua identità e notorietà. Tra i suoi testimonial ci sono stati gli attori Carol Alt, Eleonora Brigliadori, Giuliano Gemma e Sergio Castellitto, la modella Eva Herzigova e, più di recente, Stefano Gabbana, Vincent Cassel, Kasia Smutniak e Cristiana Capotondi, da sempre sostenitrice dei diritti delle donne e protagonista delle campagne “Together to protect” (2025) e “Punch” (2022).