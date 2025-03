Stellantis a febbraio raggiunge la migliore quota di mercato degli ultimi 12 mesi in Europa

Dopo i risultati positivi di gennaio, Stellantis continua a guadagnare slancio a febbraio, facendo passi da gigante sia nel mercato totale EU29 che in vari segmenti, raggiungendo la sua migliore quota di mercato degli ultimi 12 mesi. Da sottolineare la performance nel difficile segmento dei veicoli elettrici, dove Stellantis cresce costantemente e rafforza il suo secondo posto nella classifica EU29, mentre conquista il gradino più alto del podio nel segmento ibrido. Il marchio Citroën e Stellantis Pro One hanno ottenuto performance rispettabili e il lancio della Fiat Grande Panda è appena stato avviato.

A febbraio Stellantis ha consolidato i risultati positivi del mese precedente e ha raggiunto il miglior risultato degli ultimi 12 mesi

La famiglia Stellantis Pro One, che comprende in Europa i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel/Vauxhall e Peugeot, conferma la sua supremazia con il miglior risultato degli ultimi 12 mesi: una quota di mercato del 32% (29,5% a gennaio) e il primo posto in 8 dei 10 mercati principali: Austria, Belgio, Francia (quota di mercato YTD del 40,4%), Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Spagna.

Particolarmente degno di nota il Portogallo, con leadership assoluta a febbraio, raggiungendo una quota di mercato del 65,1%. Gennaio aveva già mostrato segnali positivi, ma a febbraio Stellantis ha fatto un balzo in avanti, raggiungendo una quota di mercato del 14,1% nel mercato dei veicoli elettrici (12,9% a gennaio) e mantenendo la leadership di mercato in Francia (con un vantaggio di 10pp sul miglior concorrente), Italia, Portogallo e Spagna.

Stellantis è anche la numero 1 nel mercato totale dei veicoli ibridi, con una quota di mercato del 16,8% a febbraio e del 16% YTD. Degna di nota la performance della nuova Citroën ë-C3, che, appena lanciata, è già il veicolo elettrico più venduto sia in Francia che in Italia. Ancora una volta, si evidenzia la supremazia nel segmento CV: Stellantis Pro One, con la sua autonomia elettrica, è leader indiscusso sia a febbraio (quota di mercato del 34,1%) sia YTD (32,4). Un veicolo BEV su tre venduto è a marchio Stellantis.

Sul mercato totale, Stellantis ha confermato la sua seconda posizione tra gli OEM europei a febbraio e ha raggiunto la quota di mercato più alta degli ultimi 12 mesi: 18,1% (gennaio si è chiuso al 17,1%). La leadership nei mercati di Francia, Italia e Portogallo rimane invariata, con una crescita significativa in Austria. In Francia, Peugeot 2008 al primo posto e Peugeot 3008 al secondo guidano il segmento SUV, dimostrando una crescita continua del marchio in tutti i segmenti.

In Italia, Stellantis ha raggiunto altri tre record, con la FIAT Pandina come best-seller assoluto nel mercato totale, Jeep Avenger come SUV leader per diversi mesi e Alfa Romeo Junior #1 nel segmento B-SUV premium. Da segnalare anche le performance del marchio Citroën, che continua a crescere in diversi segmenti, mentre la nuova Citroën C3 si è già imposta come terzo modello del mercato totale e prima tra i modelli a benzina.

Sottolinea Luca Napolitano, Commercial Operations Officer di Stellantis “La quota del 18,1% registrata nel Mercato Europeo a fine febbraio è il miglior risultato che abbiamo ottenuto negli ultimi 12 mesi, significativamente superiore al trend dell’ultimo trimestre del 2024, che si attestava sul 15,4% di quota di mercato e addirittura superiore a gennaio (17,1%). Questa continuità di risultati deriva dalla nostra resilienza nell’affrontare le incertezze del settore, ma soprattutto dal grande lavoro di squadra svolto insieme da Brand e Mercati, che mettono a fattor comune le proprie competenze per rispondere in modo proattivo alle esigenze dei nostri clienti.”