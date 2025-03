Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: progettata per tutte le strade, pensata per tutti i giorni

A poche settimane dalla presentazione internazionale al Salone dell’automobile di Bruxelles 2025, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 arriva in Italia. Con questa variante Ibrida Q4 a trazione integrale con gestione automatizzata dell’asse posteriore, Junior offre ai propri clienti la gamma più ampia del segmento, con la libera scelta tra motorizzazioni 100% elettriche o ibride e le diverse versioni: Junior per godersi la sportività quotidiana, prestazioni estreme con Junior Veloce, oppure trazione integrale per una guida sicura e performante in tutte le condizioni con Junior Ibrida Q4, soprattutto quando l’aderenza è bassa. La trazione integrale è un fattore chiave per un marchio premium come Alfa Romeo e la Q4 ha un modo intelligente di offrirla, utilizzando la tecnologia Power Looping per garantirne il funzionamento anche quando il livello di carica della batteria è basso.

Si è appena concluso il media drive internazionale di Alfa Romeo Junior Ibrida Q4

La trazione integrale dell’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è sempre attiva grazie alla tecnologia Power Looping, garantendo una trazione ottimale in ogni condizione. Il selettore DNA Alfa Romeo consente al guidatore di adattare le prestazioni del veicolo alle proprie esigenze specifiche. La modalità “Dynamic” privilegia la guida sportiva sfruttando tutta la potenza del motore, mentre la modalità “Natural” è ideale per l’uso quotidiano, offrendo un equilibrio tra dinamismo e comfort. Per consumi ottimizzati, la modalità “Advanced Efficiency” favorisce una guida fluida e a basso consumo di carburante. Infine, la modalità “Q4” si attiva in condizioni di bassa aderenza, garantendo il massimo controllo e maggiore sicurezza.

Nelle modalità “Natural” e “Advanced Efficiency”, il sistema Q4 funziona automaticamente, dando priorità all’efficienza energetica senza sacrificare la trazione integrale quando necessario. Fino a 90 km/h, la vettura funziona prevalentemente a trazione anteriore per limitare i consumi, ma il software avanzato può inserire la trazione posteriore non appena le condizioni lo richiedono. In modalità “Dynamic”, la trazione integrale ottimizza la distribuzione della coppia per massimizzare l’aderenza e la reattività. Da 0 a 40 km/h, la vettura funziona sistematicamente in modalità trazione integrale, distribuendo la coppia su entrambi gli assi per un’accelerazione efficiente. Oltre questa velocità, si dà priorità all’efficienza energetica, passando gradualmente alla trazione anteriore.

Quando è attivata la modalità “Q4”, la trazione integrale rimane inserita fino a 30 km/h per garantire una trazione ottimale nelle partenze e nelle fasi a bassa velocità. Oltre a ciò, entra in gioco il sistema SMART Q4, che garantisce una trazione integrale reattiva fino a 90 km/h. Grazie alla tecnologia Power Looping, la trazione posteriore rimane attiva anche quando la batteria è scarica. In questa configurazione, il motore elettrico anteriore funge da generatore, alimentando direttamente il motore posteriore per prestazioni continue.

Il sistema di trazione integrale Q4 esalta le prestazioni dinamiche dell’Alfa Romeo Junior Ibrida, migliorando sia l’agilità che la precisione in curva. Rispetto alla versione ibrida a trazione anteriore, la Q4 entra in curva più velocemente e dimostra una maneggevolezza più reattiva. Questa configurazione riduce il sottosterzo del 30%, garantendo una traiettoria più naturale e precisa.

Anche in modalità “Dynamic”, la versione Q4 si distingue per il perfetto equilibrio tra agilità e stabilità. La velocità in curva è notevolmente più elevata, senza compromettere il controllo del veicolo. La distribuzione ottimizzata della coppia, abbinata a sospensioni riviste, migliora ulteriormente l’aderenza e la dinamica di guida, rendendo l’auto più intuitiva e coinvolgente.

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 si posiziona come punto di riferimento in termini di efficienza nel suo segmento. Grazie all’assenza di collegamento meccanico tra i due assali, i consumi e le emissioni di CO₂ rimangono bassi, con una soglia inferiore a 120 g/km. Questa versione introduce anche per la prima volta su questa piattaforma le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, garantendo sia comfort che piacere di guida.

Le prestazioni di trazione sono eccezionali, indipendentemente dalle condizioni. Neve, fango, strade bagnate: Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 assicura un’aderenza ottimale per un controllo totale del veicolo. Con l’introduzione della tecnologia Q4, la gamma Junior diventa la più completa del segmento.

Offre ai clienti la possibilità di scegliere tra una motorizzazione 100% elettrica, ideale per la città, e una motorizzazione ibrida, perfetta per le lunghe distanze. Sono disponibili tre versioni: Junior, che privilegia la sportività quotidiana; Junior Veloce, per prestazioni estreme; e Junior Ibrida Q4, che coniuga sicurezza, comfort ed efficienza, anche su strade a bassa aderenza.

Sotto il cofano, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 abbina un motore turbo benzina da 1,2 litri e 136 CV a due motori elettrici da 21 kW, per una potenza complessiva di 145 cavalli. La configurazione si basa su un motore elettrico anteriore integrato nel cambio automatico a doppia frizione a sei marce e su un secondo motore posizionato sull’asse posteriore, che garantisce la trazione senza collegamento meccanico tra gli assi. Questa disposizione garantisce una distribuzione ottimale della coppia e una migliore trazione su tutti i tipi di strada.

Progettata per affrontare condizioni difficili, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 si rivolge a una clientela eterogenea: amanti degli sport invernali ed estivi, amanti della trazione integrale o professionisti alla ricerca di un veicolo versatile. La sua agilità negli ambienti urbani e la sua capacità di avventurarsi su terreni più impegnativi lo rendono la scelta ideale sia per i privati ​​che per le flotte aziendali.

Per la prima volta su questa piattaforma, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 adotta sospensioni posteriori indipendenti MultiLink. Questo sistema avanzato garantisce un comfort ottimale e migliora la trazione su tutti i tipi di superficie. Appositamente calibrate per questa configurazione, le molle, gli ammortizzatori e le barre stabilizzatrici assorbono efficacemente le irregolarità della strada, garantendo una maneggevolezza esemplare e un comfort superiore per tutti gli occupanti.

Dal punto di vista del design, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 si distingue per il badge “Leggenda”, reinterpretato per l’occasione, oltre che per i fari Full LED e i cerchi in lega da 18 pollici “Petali”. A bordo, l’atmosfera premium si riflette nelle finiture raffinate, come il volante in pelle e i sedili riscaldati Spiga in vinile e tessuto. Il conducente beneficia della regolazione elettrica con funzione massaggio, mentre il passeggero anteriore ha a disposizione una regolazione manuale a sei posizioni.

L’esperienza di bordo è arricchita da un sistema di infotainment da 10,25 pollici con navigazione integrata, un sistema audio a sei altoparlanti e un’illuminazione ambientale a otto colori, che mette in risalto le bocchette di ventilazione, il tunnel centrale e l’iconica strumentazione a telescopio. Il pacchetto tecnologico comprende anche la guida autonoma di Livello 2, una telecamera posteriore a 180°, un portellone elettrico vivavoce e un sistema di accesso senza chiave con tecnologia di accesso di prossimità.

Con questa nuova versione Ibrida Q4, Alfa Romeo arricchisce ulteriormente la sua offerta, proponendo un modello performante, efficiente e perfettamente adatto alle esigenze della guida moderna, che coniuga dinamismo, comfort e sicurezza in ogni condizione.

Presentata nella versione Premium, Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 include di serie, in particolare, il Pack Techno Veloce (Fari adattivi Full-Led Matrix, Assistente alla guida semi-autonoma di livello 2 (autostrada e traffico intenso), Sistema di navigazione, replicabile sulla strumentazione digitale, Portellone posteriore vivavoce, Retrocamera con linee dinamiche, Sensori di parcheggio 360° (anteriori, posteriori e laterali), Sistema di accesso senza chiave, Caricabatterie a induzione per smartphone, Specchietti interni elettrocromici, Specchietti esterni ripiegabili elettricamente con rilevatore angolo cieco, Presa USB posteriore tipo 1 x C (Ricarica), Sistema audio a 6 altoparlanti).