Novità Fiat 2025: sarà un anno da non dimenticare

Il 2025 sicuramente sarà un anno da non dimenticare per Fiat. La principale casa automobilistica italiana infatti sarà protagonista con tante novità nel corso dei prossimi mesi. La prima è già arrivata e si tratta della Grande Panda che dopo la presentazione ufficiale dello scorso 11 luglio finalmente è arrivata sul mercato in Italia con l’apertura degli ordini lo scorso 28 gennaio sia per la versione elettrica che per quella con motore ibrido. Ma questo è solo l’inizio di un anno ricco di sorprese e novità per la casa automobilistica torinese.

Ecco le tre novità in arrivo nel 2025 per quanto riguarda Fiat

La seconda novità la vedremo nel corso della prossima estate. Si tratta della cosiddetta nuova Fiat Pandissima seconda auto della famiglia Panda che farà il suo debutto nel corso della prossima estate. molto probabilmente a luglio, per poi arrivare sul mercato entro fine anno. Queste date sono state confermate nelle scorse settimane direttamente dal numero uno della casa italiana, il CEO Olivier Francois. Questa vettura sarà il nuovo crossover di segmento C lungo circa 4,4 metri che nascerà su piattaforma smart cart di Stellantis e che probabilmente sarà prodotta a Kenitra in Marocco.

Di questa auto sappiamo che prenderà il posto di Tipo nella gamma di Fiat e arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti. Per quanto riguarda la gamma dei motori come per Grande Panda ci sarà una entry level ibrida e poi una top di gamma elettrica. Al momento non è previsto l’arrivo di una versione a benzina ma non possiamo escludere la sua aggiunta in secondo momento forse però solo per alcuni mercati.

La terza è ultima novità di Fiat in questo 2025 sicuramente memorabile sarà la nuova 500 ibrida. Questa auto sarà svelata nel corso del prossimo autunno con la produzione che partirà a Mirafiori entro il prossimo mese di novembre. Si tratta di un modello fondamentale per rilanciare la produzione nella fabbrica piemontese di Stellantis che non vive un gran momento. Con questa auto dovrebbero essere assicurate almeno 100 mila unità all’anno. Esteticamente parlando la nuova 500 ibrida sarà del tutto simile alla 500e la differenza sarà la presenza del motore termico un 3 cilindri di un litro di cilindrata con tecnologia Mild Hybrid della famiglia Firefly, da 71 CV.