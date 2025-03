Nuova Fiat 500 ibrida: a maggio i primi test in Europa

Nuova Fiat 500 ibrida sarà prodotta a Mirafiori a partire dal prossimo autunno, molto probabilmente da ottobre. Il debutto dell’atteso modello avverrà un po’ prima di quella data. Secondo indiscrezioni i test su strada del nuovo modello partiranno a maggio. Sarà quello dunque il mese in cui vedremo i primi prototipi del nuovo modello in strada.

A maggio partiranno i test in strada della nuova Fiat 500 ibrida

Nuova Fiat 500 ibrida è un modello particolarmente atteso sia dai clienti che desiderano acquistare la nuova 500 ma non vogliono la versione elettrica sia dagli stessi dirigenti di Stellantis che si augurano che il modello possa dare velocemente nuova linfa allo stabilimento di Mirafiori che ha vissuto un 2024 da incubo e che anche nel 2025 sembra essere partito molto lentamente.

Grazie a questo modello la produzione della fabbrica di Stellantis dovrebbe aumentare in breve tempo di circa 100 mila unità all’anno. La nuova Fiat 500 ibrida non sarà diversa dalla 500e esteticamente parlando. Le uniche novità le ritroveremo sotto la carrozzeria con la presenza del motore ibrido. A proposito del motore ibrido abbiamo avuto conferma di recente che si tratterà del motore 3 cilindri da 1,0 litro che in questo modello erogherà 71 CV di potenza.

Qualche dubbio sulle prestazioni garantite rimane a causa del fatto che la nuova Fiat 500 ibrida peserà circa 150 kg in più rispetto alla versione elettrica al 100 per cento e questo ovviamente potrebbe pregiudicare le sue prestazioni. Vedremo se Fiat in qualche modo riuscirà a risolvere questo problema. Non si tratta di una questione di poco conto dato che la casa torinese punta forte sulle vendite di questo modello per salvare Mirafiori. Ricordiamo inoltre che non si conoscono ancora i prezzi ma che dovrebbero essere non superiori ai 20 mila euro nella versione di lancio.