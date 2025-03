Dodge torna all’evento SoCal Spring Fest Enthusiast, presentando Charger Daytona personalizzate

La primavera è arrivata e Dodge torna allo Spring Fest. Avviato in un parcheggio della California meridionale nel 2004 dall’appassionato John Fortuno, nel corso di due decenni lo Spring Fest è diventato una mecca per gli appassionati di Dodge Charger, Challenger, Magnum e Chrysler 300 che sono venuti a celebrare le loro amate auto, attirando fan da tutto il paese e dal mondo.

I partecipanti allo Spring Fest possono votare i potenziali colori esterni futuri per la Dodge Charger di prossima generazione

Dopo una pausa di cinque anni, lo Spring Fest torna il 21-22 marzo 2025. Quest’anno, Dodge presenta la Charger di nuova generazione e porta con sé alcuni look personalizzati. Con i suoi spunti di design ispirati al 1968, la posizione aggressivamente ampia, il telaio widebody standard, l’ala R in attesa di brevetto e i colori della vernice esterna ad alto impatto, la muscle car più veloce e potente al mondo continua a superare i confini del design e Dodge si spinge ancora oltre con alcuni look personalizzati.

“La California è stata tra gli stati con le maggiori vendite di Charger ed è il più grande mercato di veicoli elettrici negli Stati Uniti con oltre 376.000 immatricolazioni di veicoli elettrici solo lo scorso anno, ovvero tre volte il numero di immatricolazioni di veicoli elettrici rispetto allo stato più vicino, quindi c’è un’enorme opportunità di raggiungere nuovi clienti e fan della Charger”, ha affermato Matt McAlear, CEO di Dodge. “Spring Fest è uno dei tanti eventi per i clienti che ci offre una grande opportunità di incontrare di persona i nostri proprietari in questa regione, dare loro la possibilità di conoscere i nostri prodotti più recenti, mostrare potenziali nuove opzioni di personalizzazione e ottenere il loro feedback diretto”.

La comunicazione aperta e l’ascolto diretto degli appassionati stimolano nuove idee e collaborazioni, e i team del marchio e del design Dodge sono a disposizione per tavole rotonde e cliniche per i clienti allo Spring Fest per generare feedback sulla muscle car di nuova generazione. I partecipanti possono anche votare i potenziali colori esterni futuri per la Charger.

Le strisce sono da tempo un’opzione di personalizzazione popolare per gli amanti delle muscle car Dodge che desiderano aggiungere un aspetto distintivo al loro veicolo. Utilizzando il logo Fratzog, il nuovo simbolo dei veicoli di nuova generazione del marchio Dodge, Dodge ha dato vita a una Charger modificata con doppie strisce Fratzog nere opache che aiutano la Charger a distinguersi dal gruppo con accenti di rifinitura rossi e un esclusivo motivo ripetuto del logo Fratzog che riempie l’interno di ogni striscia.

Le strisce sono compatibili con le muscle car Charger Daytona con tetto in vetro e acciaio e sono appositamente progettate per consentire agli occupanti di vedere il motivo Fratzog mentre guardano attraverso le Charger dotate di tetto in vetro.