DS Automobiles: per i suoi SUV prestazioni elevate, lusso, comfort e attenzione ai dettagli

Negli ultimi anni, i SUV hanno conquistato il mercato automobilistico grazie alla loro combinazione unica di spazio interno, spirito avventuroso e design robusto. In contrasto con il tradizionale aspetto spartano di questi veicoli, DS Automobiles ha incorporato gli elementi che fanno parte del suo DNA fin dalla DS “Shark” del 1955: uno stile radicale e inconfondibile, un comfort di riferimento e un’attenzione ai dettagli, e un chiaro impegno verso la tecnologia di guida e le prestazioni che raggiungono il livello più alto grazie all’elettrificazione. Sia la DS 3 che la DS 7 sono un perfetto esempio di questa filosofia.

La DS 3 è il modello più compatto di DS Automobiles, caratterizzato da un design esclusivo e da un gruppo propulsore completamente elettrificato, che offre una mobilità elettrica al 100% a zero emissioni e i vantaggi della tecnologia Hybrid. Se il design, la cura dei dettagli e l’impiego di tecniche derivate dal savoir-faire del lusso francese sono i tratti distintivi di questo modello tra i SUV premium del segmento B, la sostenibilità deve essere considerata un elemento distintivo di questo autentico compendio di stile, raffinatezza e tecnologia.

In termini di rispetto dell’ambiente e prestazioni elevate, la DS 3 E-Tense è il punto di riferimento per eccellenza, un’auto a zero emissioni che si distingue per il suo elevato livello di comfort. È comoda sia in città, grazie alle sue dimensioni, sia nei lunghi viaggi, grazie al grande comfort e alla facilità di guida. Il suo gruppo propulsore è dotato di un motore elettrico da 115 kW (156 CV) con una coppia di 260 Nm, collegato a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh e a un sistema di recupero di energia in fase di decelerazione e frenata. Questa tecnologia, sviluppata grazie all’esperienza di DS Performance nella serie FIA ​​Formula E, è in grado di recuperare fino al 25% dell’energia spesa dal veicolo e di trasformarla in chilometri di autonomia aggiuntivi. Questo SUV sfrutta al meglio i vantaggi della tecnologia elettrica per raggiungere prestazioni eccezionali, come un’autonomia di 399 km WLTP.

A questa versione “zero emissioni” si è recentemente aggiunta nella gamma la tecnologia Hybrid, che abbina le prestazioni di un motore a combustione interna a una riduzione dei consumi di carburante fino a quasi il 20% (omologazione WLTP) rispetto a un motore a benzina da 130 CV con cambio automatico. In questo motore la gestione della batteria è completamente automatizzata. Si ricarica in base alla frenata e alla decelerazione, senza dover essere collegato alla presa elettrica. Inoltre, quando si percorrono diversi chilometri in aree urbane, la tecnologia Hybrid consente la guida elettrica per oltre il 50% del tempo, con un miglioramento del consumo di carburante fino al 38%.

Su strada, la combinazione di benzina ed energia elettrica garantisce efficienza e flessibilità. Il motore elettrico fornisce una coppia aggiuntiva a bassi regimi e, in caso di forte accelerazione, un incremento di potenza che garantisce prestazioni migliori con consumi di carburante ridotti.

Dotata di tecnologie spettacolari, la DS 3 accompagna i suoi occupanti in una nuova era, con caratteristiche quali i fari DS Matrix LED Vision, le maniglie delle portiere a scomparsa automatica e un abitacolo completamente digitale. Modernità che va di pari passo con un grande comfort, una ricca dotazione di dispositivi di sicurezza e un’ampia gamma di funzioni di assistenza alla guida che integrano la guida autonoma di Livello 2, il tutto con un comfort e un’acustica senza precedenti.

Al volante, DS Drive Assist rappresenta un passo avanti verso la guida autonoma. Grazie al radar e alla telecamera di bordo, si adatta alle condizioni del traffico: segue automaticamente il percorso scelto dal conducente all’interno della sua corsia e regola automaticamente la velocità per mantenere una distanza di sicurezza fino all’arresto completo se necessario. Il conducente può assumere il controllo in qualsiasi momento. È molto utile in caso di ingorghi o in autostrada.

Attraverso l’interfaccia DS Iris System, la DS 3 introduce l’intelligenza artificiale generativa ChatGPT nel mondo automobilistico. Come in una conversazione o in un’interazione tra esseri umani, le possibilità e le varianti sono pressoché infinite. Grazie a questa tecnologia, i clienti possono ottenere assistenza immediata per qualsiasi domanda, esigenza o attività. Scoprire i monumenti più importanti della città che stai visitando, scoprire quale area di servizio ha le recensioni migliori, fare una lista della spesa o pensare a un biglietto di auguri o a un regalo. Basta dire “OK IRIS” o premere un pulsante sul volante e chiedere.

La nuova DS 7 si distingue tra i SUV compatti premium per la sua combinazione unica di sportività, esclusività, eleganza e attenzione ai dettagli che caratterizzano il concetto di Grand Tourer con la versatilità e lo spirito avventuroso di un SUV. Tutto questo vanta i tratti distintivi di DS Automobiles: il meglio dell’artigianato francese, un design rivoluzionario, un’esibizione delle tecnologie più avanzate e, naturalmente, l’elettrificazione ad alte prestazioni della gamma E-Tense.

Il catalogo DS 7 presenta ben tre alternative Plug-In Hybrid: la Nuova DS 7 E-Tense 360 4×4, la Nuova DS 7 E-Tense 4×4 300 e la Nuova DS 7 E-Tense 225. Tre opzioni che condividono alte prestazioni su asfalto e fuoristrada, comportamento su strada impeccabile e caratteristiche “off-road” pensate per gli spiriti più avventurosi. Per familiarizzare con la guida elettrica, la nuova DS 7 E-TENSE è dotata dell’app DS Energy Coach, che fornisce suggerimenti su come migliorare ulteriormente le prestazioni e l’autonomia elettrica.

Gli interni della Nuova DS 7 offrono il meglio della competenza di DS Automobiles in termini di comfort, tecnologia, finiture e materiali. A seconda della finitura, i rivestimenti in pelle Nappa, con sedili rifiniti con l’esclusiva tecnica Bracelet, sono disponibili nei colori Nero Basalto o Nero Perla. Il sistema audio Focal Electra è disponibile per offrire un’esperienza sonora immersiva grazie ai suoi 14 altoparlanti, al subwoofer e all’amplificatore da 515 W. Di notte, i fari DS Pixel LED Vision 3.0 adattano il loro livello di luminosità al traffico circostante e alle condizioni, dirigendo il fascio luminoso verso le curve per una guida più sicura.

La gamma della Nuova DS 7 si completa con una versione diesel equipaggiata con motore BlueHDi 130 con cambio automatico a 8 rapporti. Grazie al turbo a geometria variabile e all’iniezione diretta ad alta pressione, è dotato delle più recenti tecnologie per raggiungere consumi di carburante pari a 5,8 litri/100 km ed emissioni di CO2 pari a 149 g/km.