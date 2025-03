Leasys UK accelera la transizione all’elettrico con i nuovi modelli Leapmotor

Leasys UK, fornitore leader nel noleggio operativo multimarca, amplia la sua offerta di noleggio a lungo termine di veicoli elettrici con nuovi modelli di Leapmotor. Leapmotor, parte del Gruppo Stellantis, quarto produttore automobilistico al mondo, si impegna a fornire tecnologie di mobilità elettrica a prezzi accessibili.

Leasys UK amplia la sua offerta di prodotti elettrici con i nuovi veicoli Leapmotor

Con l’introduzione di due modelli, T03 e C10, Leasys UK offrirà ai clienti ulteriori soluzioni di mobilità sostenibili e tecnologicamente avanzate, verso un futuro più sostenibile. Il modello T03 è un veicolo urbano compatto ma confortevole, con tutte le caratteristiche incluse di serie su ogni modello e un’autonomia fino a 165 miglia. Disponibile a partire da £ 236 al mese con Business Contract Hire, con un noleggio iniziale di £ 1.416, il T03 è uno dei veicoli elettrici più convenienti disponibili nel Regno Unito.

Il modello C10 è un’auto più grande che offre mobilità elettrica ad alte prestazioni, con un’autonomia fino a 261 miglia e dotata delle più recenti funzionalità di sicurezza avanzate. È disponibile a partire da £ 317 al mese su Business Contract Hire, con un noleggio iniziale di £ 1.902.

Progettati per migliorare l’offerta e l’esperienza dei clienti EV, i nuovi modelli potenziano la formula di noleggio a lungo termine di Leasys UK come soluzione adatta per coloro che desiderano esplorare la guida elettrica, attraverso alternative alla proprietà. I ​​nuovi modelli Leapmotor aiutano anche Leasys a raggiungere il suo obiettivo di avere 1 milione di veicoli in flotta entro il 2026.

Shane Coomber, amministratore delegato di Leasys UK, ha affermato : “Mentre lavoriamo per aumentare l’attrattiva dei veicoli elettrici, questa nuova gamma di prodotti migliora ulteriormente la nostra offerta e la nostra esperienza per i clienti di veicoli elettrici, mentre cerchiamo di accelerare la transizione verso i veicoli elettrici”.