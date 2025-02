Con un esterno solido e robusto, la Leapmotor C10 incarna una visione innovativa e diversa del SUV premium, esaltata dal suo packaging e dalla sua eleganza. All’interno, le sue finiture e i materiali curati nei minimi dettagli racchiudono un punto di riferimento in termini di abitabilità e forniscono il miglior ambiente per alcune delle tecnologie più avanzate sul mercato in aspetti quali comfort, sicurezza e funzioni di assistenza alla guida.

Leapmotor C10: un nuovo modo di intendere il premium che unisce innovazione, praticità, attenzione ai dettagli e comfort

A prima vista, il Leapmotor C10 si presenta imponente sia per il design che per le dimensioni. Con una lunghezza di 4.739 mm, una larghezza di 1.900 mm, un’altezza di 1.680 mm e un passo di 2.825 mm, si distingue per la sua grande presenza su strada, oltre a offrire un abitacolo spazioso e funzionale. L’altezza da terra contribuisce a garantire stabilità e sicurezza su tutti i tipi di terreno.

Gli interni sono realizzati con materiali di alta qualità e rispettosi dell’ambiente, per offrire un’esperienza di guida confortevole e di qualità. I sedili, rivestiti in silicone certificato Oeko-Tex Standard 100, sono particolarmente adatti alle famiglie con bambini grazie all’impiego di materiali eco-compatibili e ad un sistema di gestione della qualità dell’aria che garantisce un ambiente sano all’interno dell’abitacolo.

La postazione di guida Smart Cockpit può essere considerata il fiore all’occhiello della tecnologia Leapmotor. È il punto d’incontro dei suoi principali progressi tecnici, sviluppati, in gran parte, da zero all’interno del marchio stesso. Nel suo abitacolo elegante, confortevole e funzionale, il Leapmotor C10 offre un’esperienza di guida avanzata e coinvolgente, in cui tutti i comandi e le interfacce sono progettati per un utilizzo semplice e intuitivo.

Già appoggiando le mani sul volante si possono vedere cinque comandi multifunzione, che si muovono in cinque direzioni. Grazie ad essi è possibile controllare in modo semplice e veloce le funzioni più utilizzate durante la guida. Al volante, il quadro strumenti digitale da 10,25” si distingue per la sua estetica e la risoluzione di 1920 x 720 pixel. Fornisce i dati di guida più importanti senza dover distogliere lo sguardo dalla strada.

Al centro della plancia si trova il touchscreen ad alta definizione da 14,6” (2.560 x 1.440 pixel), con un’interfaccia completamente touch-sensitive direttamente ispirata agli smartphone e ai tablet che sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. È il punto di controllo di un’ampia gamma di sistemi di questa vettura, dalla radio al sistema multimediale, dal telefono al sistema di navigazione, dal riscaldamento all’aria condizionata. La struttura laminata di questo schermo e del cruscotto riduce i riflessi e garantisce una visibilità ottimale e confortevole in ogni circostanza.

Il touchscreen è la porta d’accesso allo straordinario sistema audio della Leapmotor C10. Dotato di amplificatori sviluppati dal marchio stesso, crea un suono surround 7.1 grazie ai suoi 12 altoparlanti con potenza di 840 W. L’equalizzatore consente di scegliere tra diverse modalità audio: Enjoy, Surround, Theater e Dynamic.

Inoltre, Leapmotor C10 è dotato di un’innovativa illuminazione ambientale multimodale che valorizza l’ambiente interno, garantendo un’esperienza sensoriale personalizzabile e coinvolgente. Infine, il comfort è garantito anche grazie alla tenda parasole elettrica, che mantiene un ambiente fresco e piacevole durante i mesi estivi.

Lo spazio interno è altamente modulare. Con una capacità del bagagliaio di 435 litri in condizioni normali, il veicolo può ospitare fino a sette valigie da 20 pollici. Abbattendo i sedili posteriori, la capacità del bagagliaio aumenta fino a 1.410 litri, sufficienti per contenere 15 valigie delle stesse dimensioni. Il bagagliaio può raggiungere una profondità massima di 1.820 mm e una larghezza di 1.110 mm, offrendo una versatilità praticamente senza pari.

Permette molteplici configurazioni che si adattano come un guanto alle esigenze di ogni momento. Ad esempio, tramite il pulsante di comando centrale è possibile regolare facilmente la posizione dei sedili per trovare una posizione di riposo confortevole. Per non parlare del fatto che è possibile ripiegare due o tutti i sedili posteriori per creare ancora più spazio. Inoltre, con i sedili anteriori e posteriori completamente abbassati, la C10 può essere trasformata in un letto matrimoniale lungo 1,8 metri e largo 1,2 metri. Inoltre, il veicolo è dotato di 26 vani portaoggetti: 10 nella prima fila, 10 nella seconda e 6 nel bagagliaio, garantendo così uno spazio specifico per ogni esigenza.

La C10 è ricca di soluzioni pratiche, come il bracciolo anteriore cavo, ideale per riporre piccoli oggetti o caricare dispositivi elettronici portatili, e i doppi portabicchieri centrali, che includono supporti laterali interni a molla per una maggiore praticità. Il selettore di guida PRND è montato sul piantone dello sterzo, il che consente di risparmiare spazio e di semplificare l’utilizzo.