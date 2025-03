Nuova Alfa Romeo Stelvio: batteria fino a 115 kWh e un’autonomia massima di 780 km

Nuova Alfa Romeo Stelvio, come è stato confermato di recente dallo stesso CEO Santo Ficili, avrà almeno una versione ibrida. Tuttavia la maggior parte delle motorizzazioni presenti nella gamma del SUV di seconda generazione saranno elettriche al 100 per cento. Questa grazie all’utilizzo della nuova piattaforma STLA Large che può essere utilizzata sia per auto elettriche che per quelle con motore termico.

L’autonomia della nuova Alfa Romeo Stelvio sarà notevole e la ricarica super veloce

La nuova Alfa Romeo Stelvio avrà una gamma assai variegata di motorizzazioni elettriche. Queste andranno dai circa 250 cavalli della versione entry level fino ai quasi 1.000 cavalli della versione top di gamma Quadrifoglio. Per quanto riguarda le batterie, esse andranno da 85 kWh fino a 115 kWh. Di conseguenza l’autonomia che questo modello sarà in grado di garantire al massimo sarà di circa 780 – 800 km com una ricarica completa. Inoltre la nuova Stelvio sarà dotata di ricarica super veloce che permettrà ai suoi clienti di poter ricaricare il SUV dal 20 all’80% in poco più di 15 minuti.

Per gli appassionati delle alte prestazioni, Alfa Romeo sta preparando una versione Quadrifoglio che promette numeri davvero impressionanti: una potenza che potrebbe arrivare fino a 1.000 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi. Questo rappresenta un notevole balzo in avanti in termini di performance, con una prestazione che sicuramente attirerà l’attenzione degli appassionati del settore. Tuttavia, l’adozione di un powertrain elettrico comporterà una sfida significativa, in particolare per quanto riguarda il peso del sistema, che dovrà essere gestito con soluzioni innovative per non compromettere l’efficienza e la dinamica del veicolo.

La nuova Alfa Romeo Stelvio nelle sue versioni top di gamma offrirà prestazioni davvero impressionanti e sicuramente in linea con il DNA, la storia e la tradizione della casa automobilistica del Biscione. Esteticamente parlando tra le principali caratteristiche ritroveremo fari sottili, targa centrale, scudetto chiuso, firma luminosa a V alposteriore e coda tronca.

La sua produzione è stata confermata a Cassino e dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2026 quando finalmente si dovrebbero aprire gli ordini anche in Italia con il debutto ufficiale che invece dovrebbe avvenire nel corso della prossima estate.