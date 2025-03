L’Alfa Romeo Junior è interessata da un richiamo per i fari e il servosterzo

La nuova Alfa Romeo Junior, il primo B-SUV del Biscione disponibile per la prima volta anche con propulsore elettrico, sta riscuotendo un eccellente successo fra gli appassionati del marchio. Riportando probabilmente in Alfa Romeo gli ex possessori delle precedenti Giulietta e MiTo, rimasti “orfani” di un modello che potesse essere in grado di porsi al centro fra questi. Era almeno questa l’intenzione iniziale del costruttore; condizione che a ben guardare l’ultimo rapporto sui dati dice che sono oltre 27.000 le unità di Alfa Romeo Junior già ordinate praticamente a pochi mesi dal lancio.

Le prime consegne dell’Alfa Romeo Junior sono cominciate lo scorso autunno e prevedono motorizzazioni ibride da 136 cavalli di potenza, che diventano 145 cavalli nel caso della nuova variante Q4 appena presentata, ovvero 156 cavalli per la versione elettrica e 280 cavalli per l’allestimento Veloce posto al top della gamma del B-SUV. In virtù dell’importante dato sulle Junior effettivamente già ordinate, insiste ora una ristretta percentuale di modelli coinvolti da un richiamo legato al funzionamento dei fari anteriori e a quello del sistema di servosterzo.

Il richiamo coinvolge non tutte le unità ordinate fino ad oggi di Alfa Romeo Junior

Secondo quanto a disposizione sul database europeo dei richiami, al centro dei richiami che coinvolgono l’Alfa Romeo Junior ci sarebbero piccole problematiche legate ai fari anteriori, dotati di tecnologia Matrix LED, ovvero ad una errata calibrazione del servosterzo.

Con il codice di richiamo 6968 viene infatti menzionata la questione relativa ai fari anteriori dove il fascio luminoso non riesce ad essere regolato in automatico, come dovrebbe accadere. In questo caso sono convolte 6.486 Alfa Romeo Junior senza distinzione di motorizzazione. Nello specifico si tratta di unità ibride prodotte dal mese di settembre al mese di dicembre 2024, mentre per le varianti elettriche si tratta di unità prodotte fra il mese di maggio e il mese di dicembre sempre del 2024. Secondo quanto si apprende, il procedimento di verifica prevede che il modulo dei fari a matrice di LED venga coinvolto in una nuova procedura di apprendimento che verrà espletata velocemente nelle officine Alfa Romeo.

Per quanto riguarda invece il servosterzo, la problematica interessata dal codice di richiamo 6977 è relativa a una non corretta taratura del servosterzo che può condurre alla disattivazione automatica del sistema che gestisce l’avviso di abbandono della corsia in curva a una velocità minima di percorrenza pari a 90 km/h. Parliamo di una problematica che potrebbe essere anche legata alla questione dei fari Matrix LED dell’Alfa Romeo Junior, che interessa almeno 6.786 unità del B-SUV. Anche in questo caso si rende necessaria una ricalibrazione del servosterzo.