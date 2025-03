Alfa Romeo Giulietta e Fiat Panda tra le auto più rubate in Italia

Alfa Romeo Giulietta e Fiat Panda sono tra le auto più amate dagli italiani. Questo nonostante Giulietta sia uscita di produzione nel 2020 e Fiat Panda sia presente sul mercato ormai da moltissimi anni. Questo amore per le due auto di Alfa Romeo e Fiat si riflette anche nei dati relativi ai furti di auto. Evidentemente sono molto amate anche tra i ladri. Infatti secondo i dati registrati da carVertical sulla propria piattaforma le due vetture sono tra le auto più rubate in Italia anche nel 2024.

Alfa Romeo Giulietta è stata l’auto più rubata nel 2024 in Italia

Secondo carVertical l’auto più rubata in assoluto nel nostro paese 2024 è stata proprio Alfa Romeo Giulietta. La berlina compatta del Biscione, che molti rimpiangono e sperano ritorni con una nuova generazione, è seguita in questa classifica di furti da Range Rover, Fiat 500, Fiat Panda e BMW X5. Purtroppo i furti di auto in Italia nel 2024 sono risultati in aumento rispetto al 2023. Ricordiamo che prima di procedere all’acquisto di un’auto, è sempre consigliabile verificare alcuni dettagli che potrebbero rivelare la sua origine, come il fatto che possa essere stata rubata.

In particolare, è utile controllare il blocchetto di accensione, la zona sotto al piantone dello sterzo e eventuali segni di effrazione su portiere e serrature. Tuttavia, va precisato che oggi la maggior parte dei ladri d’auto utilizza metodi più sofisticati, facendo uso di dispositivi elettronici avanzati per compiere il furto in modo molto più discreto e preciso. Quanto ad un ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta al momento l’ipotesi è stata esclusa dal CEO di Alfa Romeo Santo Ficili.

Più che a lanciare una nuova Alfa Romeo Giulietta la casa milanese preferisce concentrarsi su SUV e crossover che possono garantire un maggior numero di immatricolazioni a livello globale. Come dichiarato da Santo Ficili è Tonale l’erede della mitica berlina compatta.