Peugeot Van Expert Sport: ecco il nuovo furgone ispirato agli sport motoristici

Peugeot UK ha annunciato il nuovo furgone Expert Sport. Traendo ispirazione dal ricco pedigree motorsport del marchio e applicandolo al professionista di tutti i giorni, il modello è l’ultima novità della gamma LCV di Peugeot. Con uno stile migliorato, interni migliorati e dotazioni aggiuntive, porta entusiasmo nella quotidianità.

Lo stile e gli aggiornamenti degli interni sono al centro della nuova Expert Sport con un kit carrozzeria unico che riflette la sua natura sportiva, tra cui uno spoiler anteriore, che conferisce al veicolo un atteggiamento atletico e aggressivo, e minigonne laterali con parafanghi anteriori protettivi integrati, che migliorano ulteriormente l’atteggiamento prestazionale del furgone. Il nuovo paraurti posteriore è progettato per integrarsi con il caratteristico spoiler posteriore Kryptonite per creare un design sportivo e armonizzato.

Il connubio tra prestazioni, durata e stile accattivante è rappresentato dagli esclusivi cerchi in lega da 18 pollici con raggi Y, dotati di pneumatici Nankang ad alta capacità di carico. Se il body kit e le ruote più grandi non suggerissero già la sua ispirazione al motorsport, la nuova Eexpert Sport sfoggia una straordinaria livrea Kryptonite, con dettagli sulla griglia e stemmi esclusivi all’interno e sul retro del veicolo.

All’interno, la combinazione di estetica e funzionalità è evidente con i suoi sedili in ecopelle lavorati a mano. Con cuciture in Kryptonite audaci, materiale perforato che consente la ventilazione e il logo SPORT impresso nel materiale, l’Expert Sport offre praticità e comfort con un design deciso. Incredibilmente, il materiale in ecopelle, grazie al suo set unico di proprietà, soddisfa le esigenze di un van: è resistente al calore, antigraffio, antistrappo, resistente, traspirante, regola l’umidità e resiste agli acidi e agli alcali.

Oltre allo stile e agli aggiornamenti degli interni, il nuovo furgone ottiene equipaggiamenti aggiuntivi rispetto all’allestimento Asphalt. Il nuovo Expert sport è dotato di un Comfort Pack, che include il climatizzatore elettronico a due zone, l’accesso e l’avviamento senza chiave e la ricarica wireless per smartphone. Inoltre, il Winter Pack offre un volante in pelle riscaldato, un sedile del conducente riscaldato e airbag laterali per il torace nella prima fila per una maggiore protezione.

Il furgone Expert Sport trae ispirazione dalla passione del marchio per gli sport motoristici e richiama la palette di colori della hypercar elettrica Peugeot 9X8 attualmente impegnata nel Campionato mondiale endurance (WEC), tra cui l’iconica 24 Ore di Le Mans.

Oltre al suo stile, agli interni e alle dotazioni migliorati, l’Expert Sport beneficia anche delle numerose funzionalità disponibili nell’allestimento Asphalt, tra cui Front & Rear Park Assist, rilevamento di ostacoli fissi da parte del flankguard, telecamera di retromarcia Visiopark 180, rilevamento degli angoli ciechi e fari full LED. Inoltre, e in linea con l’impegno di Peugeot per l’innovazione tecnologica, il furgone vanta numerose funzionalità tecnologiche di fascia alta, come il sistema di infotainment i-Connect. Questo include un touchscreen da 10 pollici con navigazione connessa TomTom® 3D, tecnologia Mirror Screen wireless e l’assistente vocale intelligente “OK PEUGEOT” integrato con ChatGPT.

Il nuovo furgone è disponibile in due stili di carrozzeria, Panel Van e Crew Van, e in due colori, Ice White e Titanium Grey. C’è anche la scelta di un turbodiesel BlueHDi da 2,0 litri, che produce 180 CV abbinato a un cambio automatico a otto velocità EAT8, o del furgone E-EXPERT SPORT completamente elettrico. Il furgone E-Expert Sport completamente elettrico è dotato di una batteria da 75 kWh (lorda) abbinata a un motore elettrico che produce 136 CV (100 kW) e 270 Nm di coppia per un’autonomia fino a 209 miglia (ciclo combinato WLTP). Il nuovo E-Expert Sport può essere caricato a velocità fino a 100 kW da un caricabatterie rapido CC, consentendo una carica dallo 0% all’80% in 45 minuti.