Fiat Grande Panda Hybrid: nuove immagini in attesa dello sbarco in concessionaria

Lo sbarco in concessionaria di Fiat Grande Panda Hybrid è sempre più vicino. Come vi scrivevamo nei giorni scorsi, si parla dell’ultimo weekend di marzo per il primo porte aperte ma si attendono ancora conferme ufficiali da parte di Fiat. Nel frattempo continuano gli avvistamenti in strada dell’atteso modello che è stato immortalato da Waltyer Vayr di Gabetz Spy Unit nella versione ibrida che sarà sicuramente la più popolare sul mercato come indicano anche i primi dati relativi agli ordini.

Fiat Grande Panda Hybrid: nuove foto evidenziano ulteriori dettagli

Ricordiamo che Fiat Grande Panda Hybrid nell’allestimento Pop ha un prezzo di partenza di 18.900 euro che si riduce ulteriormente grazie alle promozioni attualmente in vigore di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane. Questa vettura dunque sembra avere la carte in regola per fare bene sul mercato come confermano gli ordini ricevuti fin qui da Fiat ma anche gli ottimi feedback ricevuti non solo dalla stampa specializzata ma anche dagli stessi clienti di Fiat che hanno apprezzato i riferimenti estetici alla prima generazione di Panda, quella dei primi anni ’80, riferimenti che poi ritroveremo anche nella futura Fiat Pandina in arrivo entro il 2030.

Ricordiamo infine che la nuova Fiat Grande Panda è disponibile in due configurazioni: una con motorizzazione ibrida e una completamente elettrica, entrambe progettate per offrire un equilibrio ottimale tra efficienza, sostenibilità e piacere di guida. La versione ibrida è equipaggiata con un motore turbo da 1.2 litri capace di erogare 100 CV, affiancato da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un avanzato cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti (eDCT). Il sistema ibrido include anche un motore elettrico da 21 kW, che contribuisce a una guida più fluida e reattiva, consentendo partenze silenziose e recuperando energia nelle fasi di decelerazione. Inoltre, grazie al ciclo Miller e alla tecnologia elettrificata, le emissioni di CO2 si mantengono contenute tra 115 e 117 g/km, a seconda dell’allestimento scelto – Pop, Icon e l’esclusiva La Prima – offrendo così un’esperienza di guida ecologica senza compromessi sulle prestazioni.