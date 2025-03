Alfa Romeo Giulia e Stelvio: per i puristi a questo punto non rimane che il diesel

Alfa Romeo Giulia e Stelvio a breve diranno addio a tutte le versioni a benzina presenti in gamma comprese anche le top di gamma Quadrifoglio. L’addio al motore a benzina è previsto per la fine di maggio. A quel punto non sarà più possibile ordinare alcuna Giulia o Stelvio con quella motorizzazione e questo segnerà la fine di un’epoca.

Il diesel ultimo rifiugio per gli alfisti più puristi che intendono acquistare Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Per i fan alfisti più puristi che intendono acquistare una delle ultime Alfa Romeo Giulia e Stelvio a combustione non rimarrà che rifugiarsi nel diesel che dovrebbe sopravvivere fino all’addio definitivo di queste due auto al mercato che avverrà presumibilmente in concomitanza con l’arrivo sul mercato delle nuove generazioni cosa che dovrebbe avvenire nel corso del 2026. Infatti come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo, la nuova Stelvio sarà svelata in estate ma gli ordini si apriranno non prima di gennaio 2026.

Come vi abbiamo già scritto in un altro nostro articolo, sarà possibile ordinare una Giulia Quadrifoglio fino alla data del 31 marzo 2025, mentre per la Stelvio Quadrifoglio la scadenza è stata fissata al 30 aprile 2025. Successivamente, il 31 maggio 2025, verranno definitivamente chiusi anche gli ordini per le versioni da 280 CV di Giulia e Stelvio, segnando così la fine della disponibilità di queste motorizzazioni all’interno della gamma Alfa Romeo.

Ovviamente molti tra i fan di Alfa Romeo non hanno preso bene la notizia ma del resto si trattava di un qualcosa di inevitabile dato che i motori termici sembrano ormai avere una data di scadenza e dunque via via tutte le case automobilistiche saranno costrette a farne a meno per i loro modelli più famosi. Si spera naturalmente che le future generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno in grado di non far rimpiagere le attuali versioni che pur non avendo probabilmente raggiunti livelli di vendita particolarmente lusingheri sono entrati nel cuore di molti appassionati oltre a ricevere una miriade di premi per le loro qualità migliori come design, prestazioni e piacere di guida.