In vendita un’Alfa Romeo Disco Volante 2018 by Touring unica

Ghiotta opportunità per i collezionisti in cerca di un mezzo esclusivo e particolare, in grado di aggiungere un tocco esotico ad ogni raccolta di gioielli a quattro ruote. Gli specialisti di RM Sotheby’s offrono infatti un’Alfa Romeo Disco Volante by Touring, del 2018, alla tentazione dei potenziali acquirenti.

La vendita avviene col metodo della trattativa privata, fuori dai classici canali delle aste, che appassionano maggiormente il pubblico. Il prezzo è su richiesta. Facile intuire che andrà a posizionarsi dove le tasche della gente comune non possono arrivare, a meno di improvvise vincite alla lotteria.

L’auto in esame, con telaio ZAR92000000042956, si trova attualmente a Nara, pittoresca e affascinante città del Giappone. Fu commissionata dall’attuale proprietario e completata 7 anni fa. Nessun passaggio di mano risulta nel suo curriculum vitae.

Si tratta di una creatura unica, basata sulla 8C Competizione che, a mio avviso, è la più affascinante opera del “biscione” dell’era moderna, con uno splendore stilistico addirittura superiore a quello della nuova 33 Stradale, meno armonica nelle alchimie estetiche.

Tornando all’Alfa Romeo Disco Volante by Touring protagonista dell’articolo, questa è rifinita in rosso, con stemmi Alfa d’epoca 1952, loghi Quadrifoglio, accenti in carbonio opaco. Nell’abitacolo spiccano le ampie distese di pellami, con dettagli rossi. Per conferire al volante un aspetto di matrice classica, il comando di guida è rifinito in pelle marrone eco.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

La nascita della vettura ha preso forma con l’intento di rendere omaggio all’originale C52 Disco Volante, così chiamata per le forme da navicella spaziale, riprese dalla rivisitazione moderna.

Il debutto in società del “nostro” esemplare avvenne al Concorso d’Eleganza di Kyoto, nel 2018. La sua presenza non passò inosservata in una tappa dell’escursione nipponica di Gumball 3000, evento esotico con supercar da mille e una notte, ideato e condotto da Maximillion Cooper. Era ovvio che fosse così, per la sua rarità e per il design singolare.

Dal momento della consegna, questa Alfa Romeo Disco Volante by Touring ha percorso meno di 11.600 km (6.300 dei quali accumulati in precedenza dall’auto donatrice). Possiamo dire che ha macinato poca strada, nel senso letterale del termine.

Espressione audace dell’artigianato a quattro ruote, l’insolita supercar protagonista del nostro articolo è una delle opere del “biscione” più particolari mai realizzate. In lei si è ricreato il legame con una storica carrozzeria, che aveva firmato tante auto del marchio, nell’epoca più romantica.

Anche se esteticamente non mi esalta, almeno con riferimento allo specchio di coda, esprime delle ottime credenziali, che la rendono fortemente appetibile per ogni collezionista della casa automobilistica milanese….e non solo. Fra le doti, merita di essere citata la sua specificità, avendo un design della griglia e una verniciatura ad hoc, che ne fanno un esemplare unico.

Mentre l’auto alla quale si ispira godeva della spinta di un motore 1900 Sprint da 158 cavalli di potenza, qui siamo su livelli molto più estremi. Base di lavoro è stata infatti la già citata 8C Competizione, da cui mutua il cuore e il telaio in fibra di carbonio, oltre al resto della meccanica.

L’unità propulsiva è ad 8 cilindri aspirata da 4.7 litri di cilindrata. Profuma di ingegneria Ferrari ed è in grado di erogare 450 cavalli di potenza massima, con sonorità meccaniche avvincenti. Le prestazioni sono allineate a quelle della donor car, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4.2 secondi e una velocità massima di 292 km/h.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Disco Volante fu svelata al grande pubblico durante il Salone dell’Auto di Ginevra del 2012, ricevendo un’accoglienza calorosa da parte dei visitatori e degli addetti ai lavori. Si pensa che, nell’ambito di questa famiglia, siano state costruite non più di dieci coupé, ciascuna con particolarità che fanno di ogni esemplare una sorta di one-off.

Notevole il successo raccolto dalla vettura in numerosi concorsi di eleganza internazionali, tradotto in premi di un certo rilievo accumulati nel tempo. Soprannominata “C52 Special Edition”, questa supercar ha un forte carisma, che la rende un’attrazione infallibile ovunque vada. Pure negli eventi più esclusivi. Un motivo in più per acquistarla, avendo adeguate disponibilità finanziarie.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s