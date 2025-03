Nuova Jeep Renegade: con il suo debutto nulla sarà più come prima

Nuova Jeep Renegade, che qui vi mostriamo in un celebre render, è una delle future novità previste per la gamma della casa automobilistica americana. Al momento non è ancora chiaro quando avverrà il suo debutto ma sicuramente non prima del 2027. Addirittura qualcuno pensa anche dopo, dato che nei giorni scorsi si è saputo che in Sud America il modello attuale riceverà un restyling all’inizio del 2026.

Novità importanti per Jeep con il debutto della nuova Jeep Renegade

La nuova Jeep Renegade sarà un modello molto importante per la casa americana di Stellantis. C’è addiritura chi pensa che dopo il suo debutto nulla sarà più come prima. Infatti questa auto avrà un ruolo chiave nella crescita di Jeep a livello globale sia come quote di mercato che come numero di immatricolazioni. Si tratterà di un modello molto diverso da quello attuale, forse addirittura anche più di quanto non dicano questi render. Al momento non è ancora chiaro su quale piattaforma verrà realizzato. Le opzioni al momento sono due. La prima è che l’auto possa essere prodotta su piattaforma STLA Small. La seconda invece ipotizza la smart car usata da Fiat Grande Panda, Citroen C3 Aircross e Opel Frontera.

La scelta tra una di queste due piattaforme potrebbe cambiare la filosofia della nuova Jeep Renegade che nel primo caso sarebbe un’auto più premium e dunque anche più costosa, una sorta di sorella maggiore di Avenger, nel secondo caso invece sarebbe più low cost e dunque potrebbe avere un prezzo di partenza molto interessante sia nella versione elettrica che in quella ibrida che non mancherà. Si tratterebbe insomma della proposta più economica della gamma Jeep. Di certo rispetto al modello attuale la vettura sarà un po’ più grande superando i 4,3 metri di lunghezza. Questo anche per differenziarsi maggiormente dalla Avenger.

La nuova Jeep Renegade non sarà più prodotta in Italia. Molto probabilmente verrà realizzata in Spagna anche se al momento non vi sono ancora notizie certe. Nel caso si opti per la STLA Small ci sarebbe anche l’opzione Pomigliano ma a quanto pare sono altre le auto che Stellantis vorrebbe produrre in quella fabbrica in futuro insieme alla nuova Fiat Pandina confermata per il 2030. Su questo ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.