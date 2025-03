Jeep Avenger: Stellantis deposita il brevetto di design negli USA, che significa?

Nelle scorse ore si è saputo che il Stellantis ha ufficialmente ottenuto un brevetto di design negli Stati Uniti per la Jeep Avenger, il SUV compatto che come sappiamo sta ottenendo un grande successo commerciale in Europa. Diciamo subito che il brevetto, depositato il 9 febbraio 2023 e concesso l’11 marzo 2025 dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO), non conferma l’arrivo di questo SUV in Nord America, ma indubbiamente solleva speculazioni sui piani futuri del marchio.

Negli USA Stellantis deposita il brevetto per il design di Jeep Avenger: il suo arrivo in quel paese è più vicino?

L’approvazione del design di Jeep Avenger potrebbe essere stata fatta semplicemente per scopi di licenza, che riguardano prodotti, giocattoli e uso nei videogiochi, ma alimenta anche discussioni sul fatto che il SUV più piccolo di Jeep potrebbe eventualmente unirsi alla gamma nordamericana del marchio di stellantis in futuro.

La Jeep Avenger, costruita sulla piattaforma modulare CMP di Stellantis, ha ottenuto un successo straordinario in Europa, arrivando addirittura a superare le vendite dell’intero marchio Alfa Romeo a livello globale nel mercato europeo nel corso dello scorso anno. Offerta in diverse varianti, tra cui elettrica, ibrida e a benzina, l’Avenger rappresenta un equilibrio perfetto tra efficienza e capacità. La versione completamente elettrica è in grado di garantire un’autonomia che arriva fino a 400 km, mentre le opzioni ibride e a benzina si rivolgono a quegli acquirenti che preferiscono ancora i motori tradizionali, senza rinunciare a prestazioni e versatilità.

Jeep deve ancora confermare ufficialmente i piani per il lancio nordamericano della Jeep Avenger. Tuttavia, con Stellantis che sta attivamente rimodellando la sua strategia relativa al brand Jeep per soddisfare le mutevoli richieste del mercato, la possibilità rimane sul tavolo. Vedremo se da qui a fine anno ci saranno ulteriori novità a proposito del suo possibile arrivo in Nord America di questo modello che qui da noi sta facendo davvero bene e che siamo sicuri otterrebbe ottimi risultati anche in altre aree del mondo.