Dodge Charger Sixpack, l’attesissima muscle car a benzina arriverà prima del previsto

Dodge sembra impaziente di mettere la nuova Charger Sixpack nelle mani degli appassionati di muscle car tradizionali, quelli che vogliono ancora sentire il rombo di un motore a combustione sotto il cofano. Le ragioni sono più che comprensibili visti gli umori per la Daytona elettrica.

Un’indiscrezione riportata da Mopar Insiders suggerebbe dunque che il marchio starebbe anticipando il lancio della Charger Sixpack, riducendo l’attesa di circa cinque mesi. Secondo fonti anonime, sta affrontando una crescente pressione da parte dei clienti, desiderosi di vedere una versione alimentata a benzina della sua iconica muscle car. Ma a influenzare questa decisione potrebbero essere anche i cambiamenti normativi negli Stati Uniti.

Il presidente eletto Donald Trump ha già espresso l’intenzione di rivalutare gli incentivi per i veicoli elettrici e gli attuali standard sulle emissioni. Se queste politiche dovessero cambiare, le case automobilistiche, con Dodge inclusa, potrebbero rivedere le loro strategie per bilanciare la produzione di modelli elettrici e a combustione interna.

Dodge ha già detto addio ai suoi amati V8 quando ha interrotto la produzione della Charger e della Challenger di precedente generazione. Inizialmente, la Charger Sixpack 2025 era prevista per la fine del prossimo anno, ma secondo questo nuovo rapporto potrebbe arrivare già all’inizio dell’estate.

La nuova Charger Sixpack monterà il potente motore Hurricane, un sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri, disponibile in due varianti: 420 cavalli per la versione standard e 550 cavalli per la versione ad alte prestazioni. Ancora nessuna informazione ufficiale sul prezzo, ma considerando il posizionamento e le prestazioni, si prevede che la Sixpack sarà una delle muscle car più interessanti sul mercato.

Dodge, al momento, non ha confermato ufficialmente la nuova data di lancio anticipata. Car and Driver ha contattato un portavoce del brand, ma la risposta è stata evasiva. Tuttavia, una sezione del sito ufficiale di Dodge riporta il cronoprogramma della nuova generazione di Charger con l’elettrica a due porte disponibile alla fine del 2024 e a quattro all’inizio del 2025.