Opel sostiene il campionato mondiale FIS Freestyle 2025 

Domani, 19 marzo, inizieranno in Engadina i Campionati mondiali FIS di freestyle 2025 e Opel sarà presente come partner automobilistico ufficiale di questo spettacolare evento. Il marchio con il fulmine sarà presente in diverse location e offrirà ai partecipanti e agli spettatori un’esperienza speciale.

Opel sarà presente come partner automobilistico ufficiale del campionato mondiale FIS Freestyle 2025

Nel Festival Village, i visitatori potranno scoprire la nuovissima Opel Frontera e saperne di più sul SUV adatto alle famiglie. L’Opel Gaming Van è disponibile per tutti gli appassionati di videogiochi: al suo interno sono installate cinque PS5, che consentono di giocare a vari titoli. Inoltre, i percorsi di gara sono contrassegnati dal caratteristico logo Opel e, nelle discipline Big Air, Slopestyle e Ski Cross, l’atleta in testa siederà sulla sedia del leader.

Durante il Campionato del mondo, Opel punta i riflettori sul suo trio di SUV di ultima generazione: Frontera, Grandland e il nuovo Mokka. Tutti e tre i modelli offrono una combinazione perfetta di tecnologia innovativa, design elegante e varianti di propulsione efficienti. Opel presenta le caratteristiche speciali dei tre nuovi modelli e dimostra come l’innovativa gamma di prodotti possa supportare lo stile di vita attivo degli svizzeri.

I Campionati del mondo in patria rappresentano un momento clou assoluto nella carriera delle star svizzere dello sport freestyle: tra questi grandi nomi come Mathilde Gremaud, Andri Ragettli e Nicolas Huber . «La sfida sportiva più grande che aspetto quest’anno sono sicuramente i Campionati del mondo del 2025 al Corvatsch! È davvero speciale ospitare la Coppa del Mondo in casa. La sfida sarà mantenere la calma e dare il massimo. Non vedo l’ora di vivere questa esperienza unica!” afferma Nicolas Huber

Opel incrocia le dita per tutti gli amanti del freestyle ed è orgogliosa di far parte del loro viaggio. Insieme puntano a raggiungere nuovi traguardi e deliziano i fan con esibizioni spettacolari. Il sostegno al Campionato mondiale di freestyle FIS del 2025 rappresenta un’ulteriore pietra miliare nell’orientamento sportivo di Opel. In qualità di partner ufficiale per i veicoli, Opel sarà presente sul posto con veicoli brandizzati per gli atleti, i volontari e i VIP.

Tobias Dilsch, amministratore delegato di Opel Svizzera, ha commentato: “In qualità di partner ufficiale dei veicoli del Campionato mondiale di freestyle FIS 2025, siamo orgogliosi di contribuire a questo evento unico. I nostri veicoli accompagnano gli atleti, i volontari e la comunità locale in questo emozionante evento e supportano lo stile di vita attivo della gente dell’Engadina.

Anche Sigi Asprion, Presidente esecutivo dei Campionati mondiali di freestyle 2025, è soddisfatto della partnership: “Con Opel al nostro fianco, possiamo rendere i Campionati mondiali 2025 ancora più visibili. Grazie ai veicoli marchiati Opel, possiamo garantire un supporto ottimale agli atleti, ai VIP e ai volontari presenti all’evento.”

Opel è sinonimo di uno stile di vita attivo e sportivo, con veicoli funzionali ed eleganti. Con “Energize Your Life” il marchio risponde in modo mirato alle esigenze dei clienti svizzeri che cercano una combinazione perfetta tra mobilità ed esperienza. Opel offre la soluzione ideale: veicoli che colpiscono non solo per la tecnologia avanzata e l’elevata efficienza, ma anche per un design che esprime dinamismo e sportività.

Che si tratti di un modello ibrido, di un innovativo ibrido plug-in, di una potente trazione elettrica o della sportiva GSe, Opel offre la variante di trazione giusta per ogni stile di vita. I modelli sono dotati di funzioni digitali intelligenti e offrono un funzionamento intuitivo per sfruttare al meglio ogni giornata attiva. Al centro dell’attenzione l’innovativo trio di SUV composto dalla nuova Grandland, dalla nuova Frontera e dalla nuova Mokka.