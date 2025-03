Ferrari registra un forte aumento nel numero di clienti sotto i 40 anni di età

Ferrari storicamente tende ad avere clienti avanti con gli anni per il fatto che le sue super car sono molto costose e inevitabilmente attirano una clientela con una età media abbastanza elevata. Le cose però sembra che stiano cambiando. Secondo le informazioni provenienti direttamente dalla casa automobilistica di Maranello, il marchio ha iniziato ad attrarre una clientela molto più giovane, con il 40 per cento dei nuovi acquirenti che ora ha meno di 40 anni.

Ferrari: il 40% dei nuovi clienti ha meno di 40 anni

Si tratta di un balzo del 10 per cento rispetto a soli 18 mesi fa e rappresenta un cambiamento radicale per la casa automobilistica del cavallino rampante, che si vanta della sua esclusività. Ma questo cambiamento non è solo una nota a piè di pagina, è un segnale che il cavallino rampante sta galoppando verso una nuova era. Il CEO della Ferrari Benedetto Vigna ha attribuito tutto il merito a chi gli stava intorno. “Non lo so, per altri marchi, ma per noi è un risultato merito del nostro team”, ha detto Vigna, parlando con CNBC.

Il marchio Ferrari continua a mantenere una produzione limitata, nonostante le numerose richieste dei clienti che sollecitano una riduzione della finestra di consegna che attualmente supera i due anni. Vigna, CEO di Ferrari, ha spiegato che questa lunga attesa è parte integrante dell’esperienza che il marchio vuole offrire, indipendentemente dall’età del cliente. Che si tratti di un 78enne che desidera godersi la vecchiaia con una Ferrari o di un 37enne che spera di ricevere le chiavi prima del suo 40° compleanno, i tempi di attesa rimarranno invariati. Non importa quante siano le richieste per accelerare la consegna, Ferrari non è nel business della produzione di massa e non ha alcuna intenzione di cambiare questa filosofia.

Una cosa che non rimarrà la stessa è il modo in cui alcune Ferrari sono alimentate. Il produttore italiano di auto sportive si sta preparando a lanciare il suo primo veicolo completamente elettrico il 9 ottobre, insieme ad altri cinque nuovi modelli quest’anno. Vigna è fiducioso nell’approccio a tre punte del marchio: motori a combustione tradizionali, ibridi e Ferrari completamente elettriche.