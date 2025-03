La Opel Corsa Electric guadagna 5 Stelle Green NCAP

La valutazione proposta dal Green NCAP rappresenta un riconoscimento ai veicoli che raggiungono il più basso impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita, ovvero a partire dalla produzione, passando per il loro utilizzo e fino al termine di questo. Fra i cinque modelli elettrici presentati durante il 2024, l’ultima generazione di Opel Corsa Electric si è aggiudicata ben 5 stelle al Green NCAP nella valutazione dell’intero ciclo di vita (LCA); il punteggio massimo ottenibile.

La Opel Corsa, anche nella variante a zero emissioni nota come Electric, è un’autentica bestseller per il costruttore tedesco di casa Stellantis ora che risulta pure più moderna, più digitale e ancora più versatile. Nello specifico la Corsa Electric dispone di un propulsore elettrico da 115 kW di potenza, pari a 156 cavalli erogati, per un valore di autonomia percorribile con una singola ricarica nell’ordine dei 405 chilometri percorribili nel Ciclo WLTP. Tale riconoscimento rappresenta una conferma ulteriore delle capacità che è in grado di garantire la nuova Opel Corsa Electric, dal momento che le 5 stelle Green NCAP nella valutazione LCA valuta pure i costi ambientali che derivano dalla produzione del veicolo, l’approvvigionamento energetico, ovvero la manutenzione e lo smaltimento a fine vita.

La nuova Opel Corsa Electric si è guadagnata il riconoscimento nonostante i limiti ridotti rispetto al passato

L’edizione relativa al 2024 del Green NCAP ha fissato una soglia limite di 100g CO2-eq/km rispetto ai precedenti 120g CO2-eq/km; ne deriva che il titolo sarebbe finito nelle mani di quei veicoli con titoli di gas serra nel ciclo di vita pari o inferiori al limite stabilito. Ne deriva che soltanto 5 modelli, sui 18 testati, hanno rispettato il requisito compresa appunto la Opel Corsa Electric.

I risultati più interessanti risultanti da quest’ultimo Green NCAP sono quelli relativi al fatto che i migliori valori prestazionali sono quelli proposti da veicoli di piccole dimensioni e anche più efficienti, dotati di batterie di dimensioni compatte. Va pure detto che il miglioramento del consumo energetico dei nuovi veicoli elettrici ha permesso di ottenere un migliore punteggio complessivo nella classifica del Green NCAP.

I dati dei veicoli testati al recente Green NCAP, di cui ha fatto parte anche appunto la Opel Corsa Electric, indicano che dal 2020 / 2021 la capacità media delle batterie utilizzate è aumentata fino a circa 70 kWh registrati nel 2024. In questo modo si è avuta la necessità di bilanciare l’efficienza con la richiesta di una maggiore autonomia di guida, riducendo allo stesso tempo le emissioni sebbene Green NCAP ha voluto sottolineare che nessun veicolo è esente dall’impatto ambientale; rimane necessaria la volontà di migliorare il settore con continuità, per rendere la mobilità sempre più sostenibile. “Il dibattito sull’impatto ambientale di un veicolo non si ferma alle emissioni dirette dei gas di scarico, i consumatori meritano di avere un quadro completo dell’impronta ambientale di un’auto, e la Valutazione del Ciclo di Vita di Green NCAP fornisce proprio questo”, ha ammesso Aleksandar Damyanov che è responsabile Tecnico di Green NCAP. A partire dalla prossima estate i protocolli di valutazione del Green NCAP integreranno i risultati del ciclo LCA nelle valutazioni ambientali; in questo modo i consumatori e i produttori di veicoli potranno avere più chiara la visione sul tema dell’impatto ambientale complessivo di ogni veicolo, durante l’intero ciclo di vita.

La Opel Corsa Electric si ricarica col caricabatterie di bordo opzionale da 11 kW, in accordo con una capacità della batteria utilizzabile di 51 kWh: dato confermato dalle misurazioni del Green NCAP. Qui la Opel Corsa Electric ha ottenuto i migliori risultati del lotto nei test di laboratorio, dimostrando un elevato risparmio energetico anche nei test autostradali dove altri competitor consumano valori maggiori di energia rispetto all’utilizzo con velocità ridotte. La prova su strada è stata condotta su strade asciutte e soleggiate con temperature nell’ordine dei 9 °C, cosa che rende il risultato dei 15,7 kWh/100 km della Opel Corsa Electric un dato ancora più interessante.