Fiat: Strada e Argo in testa alle vendite in Brasile nei primi 15 giorni di marzo

Fiat continua a dominare in Brasile anche nella prima metà del mese di marzo. Il pickup Strada si conferma il modello più venduto in assoluto per l’ennesima volta con un totale di 4.227 unità vendute. Al secondo posto a sorpresa non troviamo Volkswagen Polo che di solito lotta con il pickup di Fiat per la prima posizione, ma trova spazio un altro modello della principale casa automobilistica italiana.

Fiat Strada e Argo sono le due vetture più vendute in Brasile nella prima metà del mese di marzo

Ci riferiamo alla hatchback Fiat Argo che con un totale di 3.232 immatricolazioni è riuscita a sorpassare la vettura tedesca che si piazza in terza posizione con 3.050 unità consegnate. Dunque per la casa torinese ancora buone notizie dal Brasile dopo un mese di febbraio molto positivo. Nella top 10 delle vetture più vendute in Brasile nella prima metà del mese di marzo del 2025 troviamo anche un terzo modello del brand italiano di Stellantis. Ci riferiamo alla city car Mobi che si piazza in settima posizione con un totale di 2.262 immatricolazioni in totale. Insomma pare proprio che per la casa torinese anche marzo 2025 possa essere un mese molto ma molto positivo. Ma del resto in brasile il marchio italiano è abituato a dominare.

Andando spulciare la classifica ufficiale dei veicoli più venduti in Brasile nei primi 15 giorni di marzo troviamo altri tre modelli di Fiat. Alla posizione numero sedici il SUV Fastback con 1.471 unità consegnate, alla posizione numero 18 il pickup medio Toro con 1.408 unità e infine alla posizione 20 l’altro SUV Pulse con 1.256 unità. Praticamente quasi l’intera gamma della casa torinese rientra nella top 20 delle auto più vendute in quel paese. Un risultato da record o quasi.