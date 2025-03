Nuova Fiat Strada: sarà basata sulla Grande Panda e sarà venduta anche in Europa

Nuova Fiat Strada sarà la futura generazione del celebre modello che da anni risulta essere la vettura più venduta in assoluto in Brasile e una delle più popolari di tutto il Sud America. Questa auto avrà una nuova generazione che arriverà probabilmente tra il 2027 e il 2028. Si tratterà di un’auto globale che verrà venduta non solo in Sud America, come accade oggi con l’attuale generazione, ma anche in altri continenti Europa compresa.

Ecco come potrebbe apparire in futuro la nuova Fiat Strada su base Grande Panda che vedremo tra il 2027 e il 2028

Della nuova Fiat Strada sappiamo che sarà uno dei modelli che deriveranno dalla Fiat Grande Panda e che formeranno una vera e propria famiglia di auto che comprenderà oltre alla stessa Grande Panda, anche la Giga Panda, la Panda Fastback, un camper, forse la nuova Multipla e infine anche un pickup e cioè proprio la nuova Strada.

A proposito della nuova Fiat Strada qui vi mostriamo un render che ipotizza quello che potrebbe essere il design di questo atteso modello che finalmente potrebbe diventare una vettura globale. Si tratta di un’opera del creatore digitale brasiliano Kleber Silva che sulla base di quanto emerso fino ad ora a proposito di questo modello immagina così il suo design. A quanto pare la versione reale del modello non sarà poi tanto diversa da quella che vi mostriamo in questa immagine.

Ricordiamo infine che i piani di Stellantis in Europa si intrecciano con quelli del Brasile, poiché la Grande Panda non sarà solo la base per una futura hatchback che sostituirà Argo e Mobi, ma anche per la prossima generazione della Strada. In Sud America, il nuovo pick-up è atteso per la metà del 2028, come ultimo frutto dell’investimento da 30 miliardi di R$ annunciato lo scorso anno. Infatti Fiat ha deciso di cambiare strategia e di avere una sola gamma di auto di valenza globale e non come ora due diverse gamme per Europa e Sud America.