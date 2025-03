Nuova Fiat Tipo Evo Sport: in un video la ipotizzano con questo design

Nuova Fiat Tipo Evo Sport è Concept/Rendering ed elaborazione grafica di Tommaso D’Amico, architetto, designer e creatore digitale che nel suo canale di YouTube nelle scorse ore ha pubblicato un video in cui immagina il design di questo ipotetico, futuro modello. Il concept in questione mette in risalto le caratteristiche sportive di un’auto pensata per chi cerca emozioni pure, con un chiaro temperamento grintoso e dinamico. Il modello renderizzato è stato curato in ogni minimo dettaglio, con una plancia evoluta che offre una serie di optional all’avanguardia, progettati per garantire forti emozioni a chi si trova a bordo.

Ecco la nuova Fiat Tipo Evo Sport immaginata da Tommaso D’Amico

Tommaso D’Amico per il suo concept nuova Fiat Tipo Evo Sport, grazie all’uso delle più moderne tecniche di progettazione, prevede la presenza di un motore 1.9 Turbo benzina da 190 CV, abbinato a un cambio automatico e a una trazione posteriore (RWD). Ovviamente il creatore digitale non ha escluso la presenza di versioni dotate di motori BEV e PHEV. Per quanto riguarda la dotazione, il modello include, oltre alle caratteristiche già descritte, cerchi da 19” che aggiungono ulteriore sportività. La carrozzeria, caratterizzata da colori metallizzati e tinte che esaltano l’aspetto sportivo, conferisce al prototipo un look estremamente attraente e moderno, rendendolo ancora più affascinante e desiderabile.

Insomma quello di questa nuova Fiat Tipo Evo sport è sicuramente un’ipotesi ben riuscita. Tuttavia difficilmente troverà spazio nella gamma della principale casa automobilistica italiana che entro fine anno ha deciso di dire addio all’attuale Tipo che quindi non riceverà una nuova generazione. Al suo posto Fiat ha intenzione di lanciare due nuovi crossover. Giga Panda e Panda Fastback. Non saranno questi i loro nomi ma con una lunghezza di poco inferiore ai 4,4 metri saranno le due auto che prenderanno il posto di Tipo nella gamma di Fiat come nuove auto di punta.