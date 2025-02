Jeep Renegade e-Hybrid: continua il suo successo e si aggiudica un nuovo premio

La Jeep Renegade e-Hybrid ha conquistato il prestigioso premio “Top Video Weekend Premium 2025”, un riconoscimento che celebra l’originalità e l’autenticità dei video dedicati alla scoperta dell’Italia attraverso viaggi a bordo delle migliori auto compagne di avventura. Organizzato dalla rivista Weekend Premium, il contest ha visto la partecipazione di una giuria tecnica e dei follower del sito, invitati a votare il loro video preferito tra quelli pubblicati nella sezione “Weekend Premium In Tour” nel corso del 2024. Il video più apprezzato è stato girato lungo il percorso che collega Tirano a Morbegno, in provincia di Sondrio, mostrando paesaggi incantevoli e itinerari esclusivi. Questo viaggio ha saputo valorizzare il connubio tra la bellezza del territorio italiano e la libertà di esplorazione resa possibile da un’auto progettata per l’avventura e orientata alla sostenibilità ambientale.

Jeep Renegade e-Hybrid si aggiudica il premio “Top Video Weekend Premium 2025”

Tra i numerosi traguardi raggiunti dalla Jeep Renegade, uno dei più significativi è stato quello di essere, nel 2014, il primo Small SUV del marchio Jeep, nonché il primo modello a essere prodotto fuori dagli Stati Uniti, nello stabilimento di Melfi (PZ). Questo modello ha anche rivestito un ruolo fondamentale nel contribuire ai record di vendite del marchio, risultando il SUV che ha maggiormente spinto Jeep a raggiungere traguardi storici: dal suo lancio, sono stati venduti oltre due milioni di esemplari in tutto il mondo. Con il modello Renegade, Jeep ha avviato il suo percorso verso l’elettrificazione, introducendo la versione 4xe Plug-In Hybrid, che nel 2024 ha conquistato il titolo di B-SUV ibrido plug-in più venduto in Italia. La gamma elettrificata della Renegade include anche la versione e-Hybrid, confermando l’impegno del brand nel settore della mobilità sostenibile.

Il powertrain e-Hybrid della Jeep Renegade offre un sistema di propulsione che alterna automaticamente il motore elettrico e quello a combustione interna, ottimizzando le performance in base alla carica della batteria da 48V (17,5Ah), alle condizioni di guida e ad altri parametri monitorati. Questo sistema intelligente consente una transizione fluida tra i vari tipi di propulsione, adattandosi alle necessità della strada. Ad esempio, il motore elettrico garantisce una partenza silenziosa, la modalità ibrida è ideale per la guida a velocità di crociera, mentre il motore a combustione interna fornisce potenza durante l’accelerazione.

La Renegade e-Hybrid è equipaggiata con un motore turbo GSE T4 da 1,5 litri, un quattro cilindri turbobenzina con ciclo Miller che produce 130 CV e 240 Nm di coppia massima, combinando potenza ed efficienza. Il sistema ibrido include una frenata rigenerativa che recupera energia durante la decelerazione. Inoltre, il motore è affiancato da un sistema di avviamento a cinghia (BSG), che favorisce una partenza fluida a basse velocità con basse emissioni. La trasmissione P2.5 offre 15 kW di propulsione elettrica extra, mentre la batteria compatta assicura energia per il funzionamento in modalità ibrida e offre vantaggi come la funzione “e-creeping” per movimenti in avanti senza l’uso dell’acceleratore.

La Jeep Renegade offre un’esperienza multimediale avanzata, grazie al nuovo cluster digitale TFT da 10,25 pollici e al sistema di infotainment da 10,1 pollici, che vanta una potenza di elaborazione cinque volte superiore rispetto alla generazione precedente. Tra le novità, ci sono il volante ridisegnato, la telecamera posteriore ad alta risoluzione e la connettività wireless con Apple Carplay e Android Auto, tutte di serie a partire dall’allestimento base Renegade, che include anche cerchi in lega da 16 pollici e sedili in stoffa.

L’allestimento Altitude aggiunge fari Full LED, fanali posteriori LED, fari antinebbia anteriori e climatizzazione automatica per un comfort superiore. L’allestimento Summit, di carattere premium, offre cerchi in lega da 18 pollici e sedili anteriori riscaldati per il massimo comfort. L’edizione speciale North Star si distingue per lo stile bicolore, materiali durevoli, tetto apribile a doppio vetro e assistenza al parcheggio avanzata. Il concorso Weekend Premium, che promuove viaggi autentici in Italia, ha riscosso grande successo, sottolineando la passione per la scoperta e le esperienze uniche su quattro ruote.