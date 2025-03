Jeep: Sabato 15 e domenica 16 marzo Porte Aperte nelle concessionarie

Questo fine settimana, tutti i concessionari Jeep in Itala rimarranno aperti il 15 e 16 marzo per accogliere tutti gli automobilistici italiani incuriositi dalla gamma di SUV del brand. Il marchio americano di Stellantis ha festeggiato un eccellente 2024 e ha iniziato il 2025 con successi significativi. Ad esempio, Avenger è stato il SUV più venduto in Italia l’anno scorso e ha mantenuto questa posizione fino a febbraio. È anche il leader nel segmento B-SUV completamente elettrici. Inoltre, Jeep ha consolidato la sua posizione nella top ten delle vetture passeggeri, raggiungendo l’ottavo posto con una quota di mercato del 4,5 per cento nei primi due mesi del 2025.

Anche sabato 15 e domenica 16 marzo sarà possibile conoscere la gamma di SUV Jeep in tutti gli showroom italiani

Uno dei punti di forza del Jeep Avenger è la sua gamma diversificata, progettata per offrire la massima libertà di scelta, un valore fondamentale per il marchio Jeep. Avenger è il primo SUV 100% elettrico della casa, ma è disponibile anche con un efficiente motore 1.2 a benzina con cambio manuale, in versione e-Hybrid con cambio automatico e nella variante 4xe a trazione integrale, per garantire versatilità su qualsiasi tipo di terreno.

Il debutto del Jeep Avenger 4xe è avvenuto con la serie speciale The North Face Edition, un’esclusiva versione limitata a 4.806 unità, un numero simbolico che richiama l’altitudine del Monte Bianco. Questa edizione combina materiali robusti, tecnologie all’avanguardia ed elementi di design distintivi, come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, espressione della passione per l’avventura e il rispetto per la natura.

Jeep Renegade e Compass sono due vetture su cui la casa di Stellantis punta forte per accrescere il suo successo a livello globale, specialmente in Europa, dove hanno contribuito a superare il milione di unità vendute. Continuano a svolgere un ruolo cruciale nei risultati commerciali, conquistando negli anni un’ampia community di appassionati.



Nel weekend inoltre sarà anche possibile scoprire l’edizione speciale North Star, che unisce eleganza e funzionalità con dettagli esclusivi e dotazioni avanzate. Disponibile solo in versioni Hybrid 48V e 4xe, questa serie sottolinea l’impegno della casa americana di Stellantis verso la mobilità sostenibile, eliminando i motori termici e integrando le più recenti innovazioni ibride per un futuro più ecologico.