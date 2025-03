Jeep Avenger, gli sconti per competere con uno sfidante ostico come Dacia Duster

In un tempo record, la Jeep Avenger si è affermata come una colonna portante del marchio in tutta Europa. Questo SUV compatto, dal DNA avventuroso e firmato da uno dei nomi più iconici nel mondo dell’off-road, è diventato rapidamente uno dei modelli di riferimento nel competitivo segmento dei B-SUV.

Pur essendo sul mercato da poco, è già un rivale temibile per vetture come la Dacia Duster, specialmente ora che la gamma si è arricchita con versioni a trazione integrale. Grazie a questa novità, l’Avenger rafforza ulteriormente la sua vocazione off-road e si presenta con offerte vantaggiose. I quasi 3.000 euro di sconto sulla nuova Jeep Avenger 4xe la rendono un acquisto particolarmente interessante, soprattutto in un segmento in cui i SUV a trazione integrale non abbondano.

La gamma Avenger ha subito diversi aggiornamenti negli ultimi mesi e ora è suddivisa in cinque versioni: Longitude, Altitude, Summit, Upland e The North Face. Il modello in promozione è l’Avenger Upland, dotato di un pacchetto di serie particolarmente ricco. Si osservano di serie airbag multipli (frontali, laterali e a tendina), Cruise Control Adattivo, sensori di parcheggio posteriori, telecamera posteriore, avviso di abbandono della corsia, controllo della pressione pneumatici, assistenza alla partenza in salita, sistema di chiamata d’emergenza e-Call.

Passando all’interno sul fronte comfort dell’Avenger, di serie il quadro strumenti digitale da 10 pollici, infotainment touchscreen da 10,1 pollici con Apple CarPlay e Android Auto Bluetooth, USB e radio digitale, climatizzatore automatico bizona, freno a mano elettronico e sistema di avviamento senza chiave, chiusura centralizzata con telecomando, volante multifunzione in similpelle, regolabile in altezza e profondità.

Di serie sulla Jeep Avenger Upland anche i cerchi in lega da 17 pollici, fari Full LED con accensione automatica e sensore pioggia, barre portatutto nere e specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente.

Sotto il cofano, la Jeep Avenger 4xe monta un motore turbo benzina 1.2 tre cilindri, affiancato da due motori elettrici, per una potenza complessiva di 136 CV e 230 Nm di coppia. La trazione è integrale, mentre il cambio è un automatico a doppia frizione con sei rapporti. Prestazioni interessanti per un B-SUV, dato che si registra uno scatto 0-100 km/h in 9,5 secondi con una velocità massima di 194 km/h . Il consumo medio di dichiarato dalla Casa e di 5,4 l/100 km (ciclo WLTP), con emissioni CO2 di 124 g/km.

Grazie alla tecnologia mild hybrid (MHEV) 48V, la Jeep Avenger 4xe ottiene l’etichetta ambientale ECO della DGT, che garantisce vantaggi in termini di mobilità, come accesso alle ZTL e riduzione delle tasse in molte città europee.

Riguardo al prezzo, questa Jeep Avenger con allestimento Upland e motorizzazione 4xe propone un prezzo di listino è 33.400 euro, ma grazie alle offerte attuali, si può risparmiare fino a 2.828 euro, portando il prezzo finale a 30.572 euro.