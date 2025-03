Fiat: la Panda più grande di sempre sta per arrivare

Fiat presto lancerà sul mercato la Panda più grande di sempre. Ci riferiamo al modello soprannominato fino a qualche tempo fa Giga Panda e che di recente è stato battezzato dallo stesso CEO della casa torinese, Olivier Francois, Pandissima. Questo secondo alcuni potrebbe anche essere il nome definitivo del modello mentre altri pensano che alla fine sarà scelto il nome di un altro animale più grande del Panda.

Ecco quale potrebbe essere lo stile esterno della nuova Fiat Pandissima che vedremo in estate

La nuova Fiat Pandissima sarà svelata questa estate e il suo arrivo sul mercato è previsto entro la fine del 2025. A proposito di questa auto, oggi vi mostriamo un render del celebre sito spagnolo Motor.es che immagina così lo stile di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma della casa automobilistica torinese.

Di questo modello di Fiat sappiamo che nascerà su piattaforma Smart Car di Stellantis e sarà prodotto a Kenitra in Marocco. Si tratterà di un modello lungo quasi 4,5 metri e già posizionato nel segmento C, che sarà in vendita a fine anno (2025) con la stessa gamma di motorizzazioni della Grande Panda, elettrica e ibrida. Questa auto come dimensioni sarà il modello top di gamma della casa torinese. Francois ha detto chiaramente che nella gamma del suo brand non vi saranno auto che andranno oltre i 4,5 metri.

La Panda più grande di sempre avrà uno stile che nella parte anteriore ricorderà molto da vicino quello della Grande Panda. Del resto parliamo di un’auto che farà parte della stessa famiglia come anche le future Nuova Fastback e nuova Strada. Per quanto riguarda i prezzi si vocifera che la entry level con motore ibrido possa partire da circa 20 mila euro mentre la versione elettrica da non meno di 26 – 27 mila euro. Non dovrebbe esserci una versione a benzina al pari di Grande Panda.