Nuova Fiat Multipla potrebbe tornare ma non sarà uno dei prossimi modelli

Parlando con la rivista El Espanol nei giorni scorsi il numero uno di Fiat il CEO Olivier Francois ha smentito l’uso del nome di nuova Fiat Multipla per il prossimo modello di Fiat quello che al momento è stato soprannominato dalla stessa Fiat come Giga Panda. Questa vettura infatti avrà il nome di un altro animale più grande di un Panda. Francois però non ha escluso in futuro l’arrivo di un modello che possa rifarsi alla nuova Fiat Multipla.

Olivier Francois non esclude il ritorno di una nuova Fiat Multipla ma solo se il suo team riuscirà a realizzare un progetto convincente

Francois ha dichiarato: “A breve introdurremo due nuovi modelli, che seguiranno una configurazione classica dei sedili, con due posti anteriori e tre nella seconda fila. Per questo motivo, non potevano essere etichettati come Multipla. Tuttavia, sto incoraggiando il team a spingersi oltre, puntando a un modello successivo – un terzo veicolo – che offrirà soluzioni innovative, in grado di trasportare più persone in modi sorprendenti e inaspettati”.

“Un veicolo come quello sarebbe sicuramente degno del nome di nuova Fiat Multipla. Tuttavia, non mi riferisco a soluzioni come quelle della Citroën C3 Aircross o della Opel Frontera, che già offrono configurazioni con tre file di sedili e la possibilità di ospitare fino a sette persone. Questa configurazione è già disponibile sul mercato, ma ciò che sto cercando è qualcosa di più all’avanguardia e innovativo. Sebbene abbia in mente delle idee più audaci, devo ammettere che sono tentato di realizzare un modello simile, ma tutto dipenderà da quanto saremo fedeli al concetto originale di Multipla e alla sua essenza” ha concluso il numero uno di Fiat Olivier Francois.

Dunque l’ipotesi di una nuova Fiat Multipla resta in pista ma non si tratterà di uno dei prossimi modelli bensì di un terzo e per il momento solo eventuale veicolo di cui vi mostriamo un render che ne ha ipotizzato il design.