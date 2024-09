Alfetta, Brera, GTV o Duetto: quale tornerà per prima nella gamma di Alfa Romeo?

In futuro Alfa Romeo arricchirà la sua gamma con un nuovo modello ogni anno. I prossimi ad arrivare dopo Junior saranno la nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2025 e la nuova Alfa Romeo Giulia nel 2026. Sappiamo già che nel 2027 il biscione tornerà nel segmento E con un modello soprannominato E-Jet che avrà un design mai visto prima. Non è chiaro come si chiamerà questa auto quando arriverà. Dei modelli che vedremo dal 2028 in poi si sa ancor meno. Tuttavia si vocifera che potrebbero tornare nella gamma della casa milanese nomi mitivi come Alfetta, Brera, GTV e Duetto.

Alfa Romeo: quale nome tornerà prima nella sua gamma tra Alfetta, Brera, GTV e Duetto?

La futura segmento C che potrebbe affiancare Tonale sul mercato fornendo un’alternativa più sportiva e prestazionale si potrebbe chiamare Alfetta o Brera secondo quanto dichiarato in passato dal numero uno della casa automobilistica del Biscione Jean Philippe Imparato. Sembra invece difficile ipotizzare il ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Per quanto riguarda invece la segmento E si fa il nome di GTV, mentre in passato si era parlato anche di Alfetta ma ovviamente non si escludono altri nomi dato che parliamo di un modello che avrà un design del tutto inedito nella storia del Biscione e dunque alla fine potrebbe essere utilizzato un nome nuovo.

Per quanto riguarda la nuova Alfa Romeo Duetto, è una di quelle auto di cui si parla spesso quando si pensa al futuro del Biscione. Imparato ha detto che è troppo di nicchia per pensare ad una produzione in serie. Ma ovviamente ciò non esclude il ritorno con il programma bottega in versione estremamente limitata come avvenuto con la recente 33 Stradale. Vedremo se sarà dunque lei la prossima auto ad essere annunciata ufficialmente dal Biscione o se alla fine Alfetta, GTV o Brera la precederanno.