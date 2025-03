Stellantis: ecco perchè i dazi di Trump rappresentano una minaccia più grande rispetto ai rivali

Il presidente di Stellantis, John Elkann, di recente ha avvisato gli investitori che il 2025 sarebbe stato un anno di stabilizzazione per la sua azienda. Tuttavia, la realtà per il gruppo automobilistico, che sta attraversando un periodo difficile, sembra essere ben diversa da quanto previsto. Dopo che il presidente Donald Trump ha imposto dazi del 25 per cento sulle importazioni di merci provenienti da Canada e Messico la scorsa settimana, Elkann e i leader di Ford Motor Co. e General Motors Co. hanno chiesto l’assistenza di Trump. I dirigenti di Stellantis hanno persino contattato il sindacato United Auto Workers per chiedere il loro aiuto.

Sebbene l’entrata in vigore delle nuove tariffe sia stata rinviata al 2 aprile, martedì Trump ha minacciato un ulteriore incremento dei dazi su acciaio e alluminio provenienti dal Canada, portandoli al 50%. Questa dichiarazione ha immediatamente destabilizzato il mercato azionario statunitense, prima che lo stesso Trump decidesse di fare marcia indietro. Le tensioni commerciali si inseriscono in un momento già delicato per Stellantis. Il valore delle sue azioni ha subito un tracollo di oltre il 50% nell’ultimo anno, riflettendo le difficoltà del gruppo nel mantenere competitività e redditività.

L’ex amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, aveva cercato di migliorare la situazione finanziaria dell’azienda con una politica di aumento dei prezzi e tagli aggressivi ai costi operativi. Tuttavia, questa strategia ha contribuito a un calo drastico del 70% dell’utile netto nel corso dell’ultimo anno, mentre General Motors ha invece registrato profitti record. La casa automobilistica è ancora alla ricerca di un nuovo CEO e le previsioni per il 2025 indicano una redditività piuttosto modesta, senza considerare i potenziali effetti negativi derivanti dall’aumento delle tariffe doganali.

Stellantis avrebbe dovuto essere un colosso globale abbastanza grande da resistere alla difficile transizione verso i veicoli elettrici. Ma sotto Tavares, l’azienda ha trascorso anni a spostare la produzione e i posti di lavoro in paesi a basso costo per aiutare a finanziare lo sviluppo dei veicoli elettrici. Elkann sta ora guidando un costoso processo per invertire molte di quelle decisioni, il tutto mentre Trump chiede nuovi investimenti dagli Stati Uniti.

Prima dell’insediamento di Trump, Elkann ha incontrato il presidente e ha successivamente annunciato miliardi di dollari per le fabbriche statunitensi, tra cui la riapertura di uno stabilimento a Belvidere, Illinois, che era stato chiuso sotto Tavares. La casa automobilistica prevede inoltre di assumere circa 1.000 persone negli Stati Uniti quest’anno.

Circa il 45% delle vendite statunitensi di Stellantis sono importate, il che le conferisce una notevole esposizione tariffaria, sebbene relativamente inferiore rispetto ad altre come Volkswagen AG. La scorsa settimana, S&P Global Ratings ha declassato il debito di Stellantis da BBB+ a BBB, due gradini sopra la spazzatura, avvertendo che i tagli di prezzo e i rischi tariffari potrebbero limitare la capacità del produttore di espandere le vendite e i margini di profitto quest’anno.

Il rinvio dei dazi voluto da Trump, esteso non solo alle automobili, era subordinato a una condizione: le case automobilistiche avrebbero dovuto elaborare piani per riportare una maggiore produzione negli Stati Uniti, secondo fonti a conoscenza delle discussioni, che non erano autorizzate a parlare pubblicamente di colloqui privati. Stellantis ha già fatto miliardi in nuovi impegni di produzione negli Stati Uniti quest’anno, e la società ha rifiutato di commentare ulteriori piani di investimento. Il suo direttore finanziario ha affermato a dicembre che l’azienda ha una maggiore capacità negli Stati Uniti che “ci consentirà di adattarci se e quando” entreranno in vigore le tariffe.

Stellantis conta su prezzi più bassi e marketing aggressivo per migliorare le vendite quest’anno. Sta anche lanciando una serie di nuovi prodotti, tra cui la nuova ed elegante Fiat Grande Panda in Europa e il Ram 1500 Ramcharger, un camion elettrico con un generatore di gas di bordo per alleviare l’ansia da autonomia dei conducenti.

L’azienda potrebbe anche trarre vantaggio dall’allentamento della pressione normativa: la Commissione Europea ha proposto di allentare le norme sulle emissioni, che avrebbero dovuto diventare più severe quest’anno. Ma secondo l’analista di Jefferies Philippe Houchois, gli sforzi compiuti finora da Stellantis non hanno aumentato la sua quota di mercato.