John Elkann: “Il nuovo CEO di Stellantis entro metà 2025, tanti candidati eccellenti”

In occasione della conference call con gli analisti per illustrare i risultati di Stellantis nel 2024, il presidente John Elkann ha parlato del successore di Carlos Tavares confermando che il nuovo CEO sarà annunciato entro metà anno.

Tanti candidati per il posto di CEO di Stellantis: John Elkann conferma che presto verrà presa una decisione

Elkann ha dichiarato: “La selezione del nuovo amministratore delegato è in corso e sta procedendo bene: abbiamo candidati di grande valore sia interni che esterni, e stiamo avendo conversazioni promettenti che ci permetteranno di scegliere il miglior CEO possibile”. Elkann, nel ricordare “l’importante contributo che Carlos Tavares ha dato per creare l’azienda”, ha confermato che la nomina verrà annunciata “entro la prima metà dell’anno”. Sebbene abbia evitato di rispondere in modo diretto alle numerose domande su chi sarà il successore di Tavares, ha comunque delineato un profilo abbastanza preciso della figura che intende alla guida della compagnia.

“Leadership, destrezza culturale, competenze su capitali e tecnologia“. “La ricerca che stiamo conducendo, tramite il comitato, è sia interna che esterna”, ha ribadito John Elkann, sottolineando che il nuovo CEO dovrà possedere “una forte capacità di leadership e una grande destrezza culturale” per gestire un’organizzazione dalle radici così diversificate come quelle di Stellantis. “Ma avremo anche bisogno di un leader”, ha aggiunto, “che abbia conoscenze approfondite in ambito di capitali e tecnologia, e che sappia lavorare in sinergia con tutti gli stakeholder”.

John Elkann ha posto l’attenzione su una serie di sfide che si stanno facendo sempre più complesse. Tre, in particolare, sono quelle che ha ritenuto cruciali. La prima riguarda le normative, che stanno diventando “sempre più divergenti e rigide”, sebbene, come ha aggiunto, “la discussione con Bruxelles è ancora aperta riguardo al 2035”. La seconda riguarda la crescente concorrenza, soprattutto quella proveniente dalla Cina, un mercato che, secondo il presidente di Stellantis, ha visto importanti progressi. “Quando abbiamo fondato l’azienda nel 2021, non avevamo alcun mercato in Cina, ma ora siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con Leapmotor, sia in patria che all’estero, e ci aspettiamo un’ulteriore crescita nel 2025”.

John Elkann

Il terzo punto riguarda i dazi. John Elkann ha espresso il suo supporto al piano di Trump per incrementare la produzione automobilistica negli Stati Uniti, dichiarando che Stellantis sta portando avanti “conversazioni costruttive” e ritiene che si debba risolvere il problema dei veicoli venduti ogni anno negli Stati Uniti senza alcun contenuto americano. Tuttavia, ha sottolineato che “Canada e Messico devono restare fuori dai dazi”.

Per quanto riguarda le previsioni sui prodotti, sono emerse notizie importanti. Stellantis punta a riguadagnare quote di mercato sia in Nord America che in Europa. Come ha sottolineato Doug Ostermann, direttore finanziario dell’azienda, i risultati del mese di gennaio sono incoraggianti, ma gli effetti tangibili dei nuovi modelli si vedranno probabilmente soprattutto nella seconda metà dell’anno.