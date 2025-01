“Electric All In”: Opel semplifica il passaggio alla mobilità elettrica

Essendo il primo produttore tedesco a offrire una versione elettrica a batteria di ogni modello del suo portafoglio, Opel rende l’acquisto di un veicolo elettrico facile, conveniente e, soprattutto, senza preoccupazioni. I clienti che acquistano un modello elettrico a batteria come la nuova Grandland Electric o la nuova Frontera Electric riceveranno ora numerosi servizi aggiuntivi. ‘Electric All In’ è il nome della formula che rende più piacevole il passaggio alla mobilità elettrica, al gioco dei bambini e alla guida di tutti i giorni.

Tutto incluso: eProWallbox Move, Charging Pass, servizi Opel Connect Plus

L’offerta comprende servizi come la wallbox ePro per la ricarica rapida a casa, i servizi Opel Connect Plus e otto anni di assistenza per la ricarica mobile, assistenza stradale e garanzia della batteria. Tutto ciò di cui i clienti hanno bisogno è un pass digitale che può essere ottenuto acquistando una vettura elettrica della casa tedesca.

“Opel è elettrica. Offriamo già almeno una variante elettrica a batteria per ogni modello. Inoltre, rendiamo l’elettromobilità quotidiana ancora più semplice e affidabile grazie al nostro pacchetto “Electric All In” senza preoccupazioni. Nella nostra azienda, i clienti non solo non solo acquistano il loro veicolo elettrico, ma sono anche completamente coperti dai numerosi servizi elettrici. Con questo approccio unico, vogliamo rendere il passaggio alla mobilità elettrica ancora più semplice e promuovere la diffusione di questa importante tecnologia di guida”, ha affermato Florian Huettl, CEO di Opel.

Chi è interessato ai veicoli elettrici si concentra principalmente su tre domande: l’autonomia elettrica è sufficiente per le mie esigenze? E per quanto riguarda i tempi di caricamento e l’infrastruttura? Come sono l’assistenza e la manutenzione per i modelli elettrici? Con il pacchetto “Electric All In”, Opel offre la risposta giusta e facilita il passaggio al modello elettrico a batteria:

Ricarica facile: per una ricarica rapida a casa, i clienti ricevono una ePro Wallbox con numerose soluzioni intelligenti incluse quando acquistano un veicolo elettrico Opel. Grazie alla connettività 4G, WLAN e Bluetooth, la Wallbox può essere controllata da remoto e lo stato di carica può essere controllato in qualsiasi momento. Inoltre, è possibile definire l’accesso per più utenti tramite carte RFID. E quando l’auto elettrica deve essere ricaricata durante i viaggi più lunghi, il Charging Pass incluso garantisce una ricarica senza problemi presso le stazioni di ricarica pubbliche. Ciò significa che il conducente deve coprire solo i costi di ricarica.

Connettività: sono incluse le chiamate di emergenza e le chiamate per guasti, oltre a numerosi servizi Opel Connect Plus. Si va dall’e-Remote, che può essere utilizzato per controllare lo stato di carica e il livello della batteria del veicolo o programmare l’aria condizionata tramite l‘app myOpel, alle funzioni di controllo remoto come il blocco delle porte o l’accensione dei fari a distanza, per vivere navigazione con informazioni in tempo reale su stazioni di ricarica, parcheggi e molto altro.

Sicurezza: i clienti possono stare tranquilli anche per quanto riguarda la durata della batteria del loro veicolo elettrico. Opel offre una garanzia di otto anni sulla batteria del veicolo. E se durante questo periodo il veicolo necessita di ricarica mobile o di assistenza stradale, Opel fornirà anche assistenza sul posto.

Con “Electric All In”, che sarà lanciato inizialmente in Germania, Spagna e Belgio e a seguire in altri mercati, Opel offre un pacchetto completo per gli automobilisti elettrici che protegge i clienti e aumenta il piacere dell’elettromobilità. Con questo pacchetto nulla ostacola il passaggio a uno dei numerosi modelli Opel a batteria elettrica.