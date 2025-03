Nuova Maserati Levante: in attesa di conferme ufficiali suggestiva ipotesi di design

Nuova Maserati Levante è una delle auto che in futuro potrebbero fare parte della gamma della casa automobilistica del tridente. Al momento non è ancora sicuro in quanto i piani futuri del brand di lusso di Stellantis sono ancora in fase di definizione dopo il crollo delle vendite nel 2024 che ha comportato l’annullamento di un investimento da 1,5 miliardi di euro per il lancio tra le altre cose di una nuova Maserati MC20 elettrica che alla fine non si farà in quanto manca la domanda.

Ecco come potrebbe apparire in futuro il design della nuova Maserati Levante

Il nuovo CEO Santo Ficili deve dunque ancora decidere su quali modelli puntare per il rilancio del brand e dunque non sappiamo ancora se ci sarà spazio per davvero per una nuova Maserati Levante. Nel frattempo sul web ci si interroga su quello che potrebbe essere il design di una futura generazione di Levante o quanto meno di una sua erede. Tra l’altro se questa vettura si farà le probabilità che ci saranno una o più versioni termiche sembrano essere piuttosto elevate.

Oggi vi segnaliamo l’ottimo render realizzato dal designer automobilistico e creatore digitale Stefano Moraschini, conosciuto anche con lo pseudonimo di Moraschini designer che ha realizzato dei render in cui immagina l’aspetto del futuro modello. Moraschini ha realizzato due render differenti. Nel primo la nuova Maserati Levante viene immaginata in versione Luxury su base dell’allestimento Modena. Nella seconda ipotesi, invece la vettura viene immaginata in una versione più estrema ispirata lla MC20 GT2 Stradale.

Indubbiamente si tratta di ipotesi altamente suggestive. Una vettura di queso tipo potrebbe certamente dare un grosso contributo alla crescita delle vendite del brand di lusso di Stellantis che non vive un buon momento con Stellantis che sta cercando di trovare una soluzione per migliorare in breve tempo la situazione.