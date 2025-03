DS 4 rompe gli schemi della sua categoria con un approccio originale e multi-energia

La DS 4 approda nel segmento Premium C, stravolgendo i codici e proponendo un approccio originale alla categoria, superando canoni e pregiudizi. Di fronte al dilemma tra un SUV coupé e una berlina tradizionale a cinque porte come auto ambiziosa in questo segmento di mercato, DS Automobiles ha scelto, con la DS 4, di combinare il meglio di entrambe le silhouette, offrendo inoltre tutto l’impareggiabile savoir-faire del lusso francese, uno stile unico e pieno di carisma e progressi tecnologici completamente inediti.

DS 4 si distingue per il suo design carismatico, le tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la sua gamma multi-energia

In termini di prestazioni, la DS 4 beneficia di tutta l’esperienza di DS Performance nel Campionato FIA di Formula E, proponendo soluzioni che ottimizzano l’efficienza e le prestazioni nei suoi propulsori ibridi e ibridi plug-in e, molto presto, in una versione 100% elettrica che offrirà la massima potenza e autonomia. Con proporzioni imponenti: 1,83 m di larghezza, 4,40 m di lunghezza, 1,47 m di altezza e grandi ruote da 720 mm di diametro, la DS 4 domina la strada. Con una silhouette unica e un aspetto sportivo, si distingue anche per la sua aerodinamica, studiata per massimizzare l’efficienza e l’autonomia dei suoi motori elettrificati.

Vista frontalmente, la DS 4 colpisce per la sua innovativa firma luminosa, che la rende riconoscibile sia di giorno che di notte. I suoi fari affilati incorporano la tecnologia DS Matrix LED Vision, che combina l’illuminazione a matrice con l’illuminazione direzionale, garantendo una visibilità ottimale in ogni momento, senza abbagliare gli altri utenti della strada. Degne di nota sono anche le luci diurne, costituite da due file di LED posizionate su entrambi i lati della griglia e del paraurti anteriore.

Il suo profilo fluido, con linee definite e aerodinamiche, trova la sua controparte nella parte posteriore. Il tetto scende molto in basso sopra un lunotto che sorprende per il suo grado di inclinazione e l’originale serigrafia “Reflective Design”, che mostra il “savoir-faire” di DS Automobiles nel suo massimo splendore. I fari anteriori, con il loro effetto squama inciso al laser, e il loro design sono stati oggetto della cura per i dettagli tipica del marchio. Gli indicatori di direzione si attivano con un effetto progressivo che attira l’attenzione.

Anche gli interni della DS 4 sono il risultato di una ricerca quasi ossessiva della perfezione e dell’applicazione di tecniche quasi artigianali per ottenere un risultato unico in cui l’ergonomia e i progressi tecnologici sono al centro dell’attenzione. Abbiamo lavorato intensamente per ridefinire l’interfaccia tra passeggeri e veicolo, integrando innovazioni che rendono la comunicazione tra uomo e macchina più agile e fluida.

Il sistema DS Iris è dotato di intelligenza artificiale generativa GPT Chat, abbinata a un sistema di riconoscimento vocale, che consente alla DS 4 di rispondere autonomamente a tutti i tipi di domande relative al viaggio, come fermarsi o meno in una stazione di servizio, quali monumenti visitare, come comporre una poesia o pensare al regalo perfetto.

Il comfort a bordo della DS 4 è il risultato di una sapiente combinazione tra il lavoro meticoloso dei maestri artigiani e l’implementazione di tecniche all’avanguardia in campi quali l’ergonomia e il movimento dei materiali. Così, le sedute, progettate ispirandosi a una scocca, creano uno spazio accogliente dalle forme curve e continue, grazie all’impiego di tecniche derivate dal mondo del lusso francese. Sono dotati di ventilazione e funzione massaggio per trasformare ogni viaggio in un’esperienza unica.