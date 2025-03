L’innovativa tecnologia Q4 debutta su Alfa Romeo Junior

Tutto è pronto per il debutto dinamico della Alfa Romeo Junior Hybrid Q4, un evento che darà modo ai giornalisti internazionali di scoprire i dettagli e provare su strada l’evoluzione della tecnologia Q4, ormai tratto distintivo dell’intera offerta del brand. Si completa così il lancio del modello Junior, ora disponibile in 38 Paesi. A pochi mesi dal lancio, ha collezionato oltre 27.000 ordini in tutto il mondo, di cui una quota significativa del 19% nella configurazione full-electric.

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 completa il lancio del modello, ora disponibile per l’ordine in 38 paesi

Cifre importanti che si prevede saliranno con l’introduzione della nuova Ibrida Q4, la variante a trazione integrale con gestione automatizzata dell’asse posteriore. In fin dei conti, la trazione integrale è un fattore essenziale per un brand Premium come Alfa Romeo, e Ibrida Q4 ha un modo intelligente di fornirla, utilizzando il sistema Power Looping Technology per assicurarne il funzionamento anche a batteria scarica.

Punti di forza della nuova Junior Ibrida Q4, che amplia la gamma più completa del segmento In termini di efficienza, il nuovo modello è il punto di riferimento della categoria: non essendoci alcun collegamento fisico tra i due assali, l’aumento di peso è estremamente contenuto e, di conseguenza, consumi ed emissioni di CO2 sono altrettanto bassi; queste ultime sono inferiori a 120g, valori che rappresentano il miglior equilibrio tra prestazioni ed emissioni del segmento . Inoltre, la Junior Ibrida Q4 porta per la prima volta su questa piattaforma le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, per garantire il massimo comfort e i massimi livelli di piacere di guida nella guida quotidiana.

Senza contare che le prestazioni di trazione sono eccezionali in ogni condizione: che si tratti di neve, fango o strade di campagna sotto la pioggia, il veicolo assicura la massima aderenza, offrendo sicurezza e controllo in ogni scenario. Con il lancio della nuova tecnologia Q4, la gamma Junior si amplia quindi, diventando la più completa del segmento e lasciando libera la scelta al cliente tra motorizzazioni Full-Electric (ideali per la città) o Hybrid (perfette per le lunghe percorrenze) e diverse versioni: Alfa Romeo Junior Elettrica per godersi la sportività di tutti i giorni; Junior Veloce per chi cerca la sportività estrema; e Junior Ibrida Q4, per la massima trazione e sicurezza in ogni condizione, soprattutto in caso di scarsa aderenza, senza rinunciare a peso ed efficienza.

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 abbina un motore turbo da 1,2 litri con 136 CV e due motori elettrici da 21 kW. La configurazione prevede un motore elettrico sull’asse anteriore, integrato nel cambio automatico a doppia frizione a sei marce, e un secondo motore montato sull’asse posteriore, assicurando la trazione senza collegamento fisico tra i due assi. Questa disposizione assicura una distribuzione ottimale della coppia, garantendo un’eccellente trazione in tutte le condizioni di guida. Il motore posteriore è dotato di un cambio che aumenta la coppia sulle ruote posteriori, garantendo la massima trazione e stabilità.

Ideale per strade difficili e condizioni meteorologiche avverse, la nuova versione Junior Q4 è pensata per una clientela eterogenea: dagli amanti degli sport invernali ed estivi agli amanti della trazione integrale. Risponde inoltre alle esigenze di chi desidera la massima versatilità, per affrontare con agilità sia i percorsi cittadini che le deviazioni su terreni meno confortevoli in tutta sicurezza. La Junior Ibrida Q4 è quindi la scelta naturale per chi cerca un’auto in grado di adattarsi a ogni esigenza di guida o attività professionale, risultando ideale anche per flotte e settore aziendale.

Il selettore DNA Alfa Romeo consente al conducente di adattare le prestazioni del veicolo alle diverse esigenze di guida: la modalità “Dynamic” offre un’esperienza di guida sportiva con la massima potenza, mentre la modalità “Natural” è ideale per l’uso quotidiano. La modalità “Q4” è pensata per condizioni di bassa aderenza, garantendo sempre la massima sicurezza e controllo. La modalità “Advanced Efficiency” ottimizza i consumi e offre una guida fluida, perfetta per massimizzare l’efficienza energetica. Debuttano per la prima volta su questa piattaforma le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, progettate per garantire il massimo comfort nella guida quotidiana e migliorare la trazione in tutte le condizioni stradali. Inoltre, molle, ammortizzatori e barre stabilizzatrici sono stati sviluppati appositamente per questa configurazione.

Questo sistema di sospensioni evoluto offre una maggiore capacità di assorbimento delle asperità del terreno, garantendo un comfort superiore per tutti gli occupanti e un’eccellente maneggevolezza. Il sistema Q4 si attiva automaticamente in base alle condizioni di aderenza e alla pendenza della strada, garantendo che la trazione integrale sia sempre disponibile tramite la tecnologia Power Looping, affinché la vettura mantenga la trazione Q4 anche con la batteria scarica.

Dal punto di vista estetico, le caratteristiche distintive della Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 sono la nuova reinterpretazione del badge “Leggenda”, i fari Full LED e i cerchi in lega da 18”. L’abitacolo è impreziosito da dotazioni esclusive come il volante in pelle, i sedili Spiga riscaldati in vinile e tessuto (regolazione elettrica del sedile guidatore con massaggio e manuale a 6 vie per il sedile passeggero), il sistema di infotainment da 10,25” con navigatore, l’impianto audio con 6 altoparlanti, la pedaliera e i battitacco in alluminio. La cura per i dettagli è assicurata anche dall’elegante e distintiva illuminazione interna a 8 colori che caratterizza le bocchette di aerazione, il tunnel centrale e l’iconico Telescope. Di serie anche la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico vivavoce e il sistema keyless con tecnologia di accesso di prossimità.