Jeep Avenger anche a febbraio si conferma il SUV più venduto in Italia

Secondo l’analisi condotta da Dataforce, il 2025 si apre all’insegna della continuità per Jeep Avenger, che continua a dominare il mercato automobilistico italiano con risultati eccellenti. Anche nel mese di febbraio, infatti, il modello si è confermato come il SUV più venduto in Italia, consolidando ulteriormente la sua leadership nel segmento. Questo successo arriva dopo aver chiuso il 2024 al vertice delle vendite e aver iniziato il nuovo anno con il primato già a gennaio.

Il segreto dietro la popolarità di Jeep Avenger risiede nella sua ampia gamma di motorizzazioni

Oltre a detenere il primo posto tra i SUV, Jeep Avenger si distingue anche nel settore dell’elettrificazione, posizionandosi come il B-SUV 100% elettrico più venduto in Italia. Il segreto dietro la popolarità di Avenger risiede nella sua ampia gamma di motorizzazioni, pensata per offrire ai clienti la massima libertà di scelta. Il modello è infatti disponibile in versione 100% elettrica, con un efficiente motore 1.2 a benzina da 100 CV abbinato a un cambio manuale, nella variante e-Hybrid con trasmissione automatica e nella configurazione 4xe a trazione integrale da 136 CV, garantendo così un’esperienza di guida adatta a ogni esigenza e a qualsiasi tipo di terreno.

La Jeep Avenger 4xe ha fatto il suo debutto con l’esclusiva serie speciale The North Face Edition, un’edizione limitata che si distingue per il numero simbolico di unità prodotte: 4.806, un chiaro riferimento all’altitudine del Monte Bianco. Questo modello incarna la perfetta fusione tra resistenza, innovazione tecnologica e uno stile unico, ispirato al mondo dell’esplorazione e dell’avventura. Le finiture Summit Gold e i dettagli con motivi topografici sottolineano il legame con la natura e il desiderio di scoperta.

Sul piano tecnico, la The North Face Edition è equipaggiata con un avanzato sistema ibrido a 48V, che abbina un motore turbo benzina da 1,2 litri con una potenza di 136 CV a due motori elettrici da 21 kW posizionati rispettivamente sull’asse anteriore e posteriore, garantendo così una trazione integrale efficace e prestazioni elevate su qualsiasi terreno.

Questa versione esclusiva non è solo un omaggio alla sinergia tra Jeep e The North Face, ma rappresenta anche un passo significativo nella strategia di elettrificazione del marchio Jeep. Il design, ispirato ai prodotti outdoor del celebre brand, riflette un’identità distintiva e una vocazione all’avventura, rendendo la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition un veicolo unico nel suo genere.