Le personalizzazioni proposte da Garage Italia Customs hanno spesso guardato all’iconico Pandino di casa Fiat. È pure questo il caso di una nuova caratterizzazione stilistica che stavolta coinvolge una Fiat Panda 4×4 che qui diviene Panda 4×4 “EightyOne”; non una semplice customizzazione, così come tiene a precisare proprio Garage Italia Customs, ma piuttosto la necessità di dare vita a un desiderio di un cliente che ha voluto unire due icone dell’Italia dell’automobile.

C’è infatti un po’ di Ferrari in questa Fiat Panda 4×4, così come richiesto da un cliente rimasto al momento anonimo. La volontà era infatti quella di mettere in pratica un progetto su misura figlio di un desiderio non indifferente. Quello di introdurre stilemi e caratterizzazioni disponibili sulla propria Ferrari 812 GTS sullo stile intrinseco di una più avventuriera e magari meno lussuosa Fiat Panda 4×4.

La Fiat Panda 4×4 “EightyOne” si caratterizza per una elegante carrozzeria verniciata in Blu Sera

Le caratteristiche principali di questa Fiat Panda 4×4 “EightyOne” sono legate alla caratterizzazione estetica della carrozzeria e degli interni. Poco infatti si sa ancora di altri elementi su cui Garage Italia Customs è intervenuto, ma è evidente che l’intera carrozzeria è stata riverniciata in una elegante colorazione Blu Sera, derivata direttamente dalle sportive del Costruttore del Cavallino Rampante e immaginiamo dalla Ferrari 812 GTS del proprietario che ne ha richiesto la customizzazione. C’è poi una striscia longitudinale grigia che percorre la carrozzeria dalla sezione anteriore a quella posteriore.

Si sa poi che anche l’assetto è stato rivisto puntando ora su un assetto rialzato, per meglio ottemperare alle virtù fuoristradistiche del modello, in accordo con l’azione di fari supplementari e pneumatici destinati all’utilizzo in off-road. La Fiat Panda 4×4 “EightyOne” sarà così in grado di affrontare ogni avversità e ogni tipologia di fondo stradale. All’interno dell’abitacolo insiste invece l’utilizzo della pregiata Pelle Frau Heritage per i rivestimenti; si notano infatti i sedili, proposti con questo rivestimento, ma immaginiamo anche i pannelli delle porte e quelli ai lati del divano posteriore così come l’iconica tasca portaoggetti.

Con questa Panda 4×4 “EightyOne” Garage Italia Customs ha accettato una personalizzazione sicuramente interessante, proponendo un prodotto assai raffinato e capace di garantire un equilibrio stilistico sicuramente invidiabile.