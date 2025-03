Alfa Romeo è il marchio che cresce di più sul mercato francese nel 2025

Forte del successo della Junior (876 immatricolazioni nei primi due mesi del 2025), Alfa Romeo prosegue la sua crescita molto significativa sul mercato francese. Nei mesi di gennaio e febbraio, la casa automobilistica del Biscione ha raggiunto le 1.299 immatricolazioni, con un incremento del 62,4 per cento e una quota di mercato in crescita di 0,2 punti, allo 0,5 per cento. Solo per quanto riguarda le vendite ai privati, lo storico marchio milanese fa ancora meglio, raggiungendo una quota di mercato dello 0,6 per cento in Francia.

Con un incremento del 62% nei primi due mesi del 2025, Alfa Romeo ha raggiunto quota 1.299 immatricolazioni in Francia

Nel segmento B SUV, l’Alfa Romeo Junior si conferma leader assoluto fin dall’inizio dell’anno, sia per quanto riguarda le vendite complessive, sia per quelle destinate ai clienti privati. Inoltre, il modello si distingue ulteriormente posizionandosi al sesto posto nella classifica delle immatricolazioni di veicoli Premium acquistati da clienti privati, consolidando così il suo successo nel mercato di riferimento.

Alain Descat, Direttore Alfa Romeo Francia ha dichiarato: “La tendenza è molto positiva per il nostro brand in Francia. Il SUV Junior è riuscito a far tornare molti Alfisti al volante di una nostra vettura e le sue qualità, elogiate dalla stampa e dai primi clienti, le stanno permettendo di fare conquiste. Positivi anche gli ordini per i nostri modelli 100% elettrici, che rappresentano il 30 per cento di Junior nell’arco dell’intero mese. La nostra rete svolge un lavoro fantastico e i risultati sono una giusta ricompensa per il loro coinvolgimento”.

Insomma pare proprio che il biscione possa avere le carte in regola per fare bene anche nel resto dell’anno nel mercato auto francese che rimane uno dei più importanti in Europa per il settore automotive.