Alfa Romeo Junior: la versione ibrida ha 136 o 145 cavalli? In Francia hanno svelato il mistero

Alfa Romeo Junior ha iniziato nel migliori dei modi la sua avventura sul mercato con vendite che stanno andando al di sopra delle migliori aspettative facendo crescere la quota di mercato della casa automobilistica del Biscione in quasi tutti i mercati più importanti. A proposito di questo modello da qualche tempo sul web si discute in relazione alla potenza del motore della versione ibrida.

Risolto il mistero attorno ai cavalli di Alfa Romeo Junior ibrida

Infatti secondo le informazioni ufficiali, il motore PureTech da 1,2 litri installato sotto il cofano del B-SUV del Biscione eroga una potenza di 136 cavalli. Tuttavia, nelle comunicazioni pubblicitarie e nei materiali promozionali, la stessa versione di Alfa Romeo Junior viene presentato con una potenza di 145 cavalli. Questo apparente contrasto ha suscitato curiosità tra appassionati e addetti ai lavori, spingendo molti a chiedersi quale sia il valore reale.

A fare chiarezza sulla questione sono stati i francesi de L’Argus, che hanno rivelato un recente aggiornamento nella strategia adottata da Stellantis per la classificazione della potenza dei motori ibridi presenti nei vari modelli del gruppo. Questo cambiamento di approccio ha portato a una revisione dei numeri dichiarati, creando una discrepanza tra le informazioni tecniche ufficiali e quelle utilizzate per la promozione commerciale dei veicoli.

Stellantis sta cambiando la nomenclatura dei suoi motori micro-ibridi da 1,2 litri e 48 V (MHEV). D’ora in poi il produttore indicherà la potenza combinata del motore termico e di quello elettrico per soddisfare i futuri requisiti di omologazione. Una modifica che non influisce sulle prestazioni o sul prezzo di Alfa Romeo Junior o di altri modelli di Stellantis. Finora, la potenza del 1.2 PureTech e quella del motore elettrico apparivano separatamente nel catalogo. Dal 6 marzo 2025, nei documenti relativi ai prezzi viene indicata la potenza cumulativa del motore termico e dell’unità elettrica.

Le recenti modifiche alla denominazione delle motorizzazioni ibride all’interno del gruppo Stellantis hanno portato a un aggiornamento della potenza dichiarata per alcuni modelli. Ad esempio, le versioni ibride da 100 cavalli vengono ora indicate come varianti da 110 cavalli, mentre quelle precedentemente catalogate con una potenza di 136 cavalli sono ora presentate come motorizzazioni da 145 cavalli.

Questa nuova classificazione, tuttavia, non comporta alcuna variazione nelle caratteristiche tecniche dei veicoli. Infatti, i dati ufficiali di omologazione, come i valori di emissioni di CO2 e la potenza nominale effettiva, rimangono invariati. Anche le prestazioni reali su strada non subiscono alcun cambiamento, così come i prezzi di listino, che restano esattamente gli stessi. Si tratta dunque di un’operazione puramente legata alla comunicazione commerciale, volta a uniformare la nomenclatura dei motori ibridi all’interno della gamma del gruppo. Questo ovviamente vale anche per Alfa Romeo Junior.